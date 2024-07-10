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ТАСС

В Приморье создадут центр подготовки снайперов "Восток"

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Снайпер батальона "Эспаньола" с винтовкой Драгунова во время учений на одном из полигонов ДНР
Снайпер батальона "Эспаньола" с винтовкой Драгунова во время учений на одном из полигонов ДНР.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

Общая площадь спортивного стрелкового объекта и инфраструктуры комплекса составит более 850 га

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Центр подготовки снайперов "Восток" создадут в Надеждинском районе Приморского края. Как сообщает пресс-служба полномочного представительства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, стройплощадку посетил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Юрий Трутнев посетил в Надеждинском районе строительную площадку будущего центра подготовки снайперов "Восток" и ознакомился с ходом создания учебного полигона. Он будет построен совместно Федерацией боевого снайпинга, правительством Приморского края и центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин". Общая площадь спортивного стрелкового объекта и инфраструктуры центра составит более 850 га", - говорится в сообщении.

На территории будут административно-бытовой комплекс, учебные классы, дома-общежития для размещения инструкторов, персонала и курсантов центра, объекты для проведения военно-спортивных игр. Предусмотрены плац и площадка для выставки образцов технических средств и вооружения. В отдельном здании разместятся центр ремонта, подготовки, сборки снайперских комплексов, центр сборки специализированных беспилотных систем, экипировочный центр, цех и лаборатория по сборке специальных снайперских боеприпасов.

"Сегодня наша страна проводит специальную военную операцию. На линии боевого соприкосновения находятся бойцы-дальневосточники. Это подразделение Тихоокеанского флота - 155-я гвардейская бригада морской пехоты, которая одна из первых в зоне СВО создала снайперские подразделения под руководством здесь присутствующего героя Российской Федерации Ярослава Якубова. В Приморье есть те, кто могут обучать и делать это хорошо. Необходимо, чтобы наши бойцы были лучше всех в мире подготовленными. Тогда мы победим", - приводит пресс-служба слова Трутнева.

Он уточнил, что 50% средств на строительство полигона найдет федеральная власть, а остальные 50% расходов на себя возьмет Приморский край. Как отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, в зоне СВО сегодня воюют 50 220 человек от Приморья.

"Мы оборудовали полигон Бамбурово. Продолжаем работать по обустройству непосредственно тех полигонов, где проходят подготовку бойцы, записавшиеся на контракт. Но у нас действительно нет такого полигона, где могли бы тренироваться со снайперами по стрельбе на дальней дистанции. С учетом поддержки со стороны Юрия Петровича Трутнева, Минвостокразвития мы за это дело возьмемся", - цитирует Кожемяко пресс-служба. 

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