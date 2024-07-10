Войти
ТАСС

SpaceX запустила ракету-носитель с турецким спутником связи

414
0
0
Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

Как передают власти республики, аппарат Turksat 6A откроет стране рынок Юго-Восточной Азии и позволит оказывать услуги 4,5 млрд человек

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Компания SpaceX осуществила в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту турецкий спутник связи Turksat 6A. Трансляция ведется на сайте компании.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал был осуществлен 8 июля в 19:30 по времени восточного побережья США (02:30 мск).

Спутник Turksat 6A, по сообщениям турецких властей, откроет стране рынок Юго-Восточной Азии и позволит оказывать услуги 4,5 млрд человек.

Турция начала активно развивать космическую программу с начала 2000-х годов, хотя свой первый спутник запустила еще в 1994-м. Она вывела на орбиту девять спутников связи, а также исследовательские аппараты для наблюдения за Землей, оборудованные различным датчиками и сенсорами. Страна продолжает разрабатывать спутники военного назначения, а также отправила своего астронавта в космос в составе миссии Axiom 3. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Похожие новости
20.12.2021
SpaceX запустила ракету-носитель с турецким спутником связи
29.01.2021
Эрдоган и Маск обсудили сотрудничество в сфере космических технологий
11.01.2021
Первая ступень Falcon 9 успешно села на платформу в Атлантике
11.01.2021
SpaceX запустила ракету с турецким спутником
06.01.2021
Запуск новейшего турецкого спутника связи с помощью ракеты SpaceX планируется 8 января
02.12.2020
SpaceX готовится в декабре запустить на орбиту четыре космических аппарата
17.02.2015
Первый туркменский спутник полетит на американской ракете в марте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 15:49
  • 2573
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 11:00
  • 4
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 09:54
  • 1
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву