SpaceX запустила ракету-носитель с турецким спутником связи

Как передают власти республики, аппарат Turksat 6A откроет стране рынок Юго-Восточной Азии и позволит оказывать услуги 4,5 млрд человек

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Компания SpaceX осуществила в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту турецкий спутник связи Turksat 6A. Трансляция ведется на сайте компании.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал был осуществлен 8 июля в 19:30 по времени восточного побережья США (02:30 мск).

Спутник Turksat 6A, по сообщениям турецких властей, откроет стране рынок Юго-Восточной Азии и позволит оказывать услуги 4,5 млрд человек.

Турция начала активно развивать космическую программу с начала 2000-х годов, хотя свой первый спутник запустила еще в 1994-м. Она вывела на орбиту девять спутников связи, а также исследовательские аппараты для наблюдения за Землей, оборудованные различным датчиками и сенсорами. Страна продолжает разрабатывать спутники военного назначения, а также отправила своего астронавта в космос в составе миссии Axiom 3.