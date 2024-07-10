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ТАСС

Антонов: Запад видит в утверждениях об ударе по больнице в Киеве повод для эскалации

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Источник изображения: Посольство России в США

По словам посла России в Вашингтоне, в США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Западные покровители Киева, по всей видимости, хотят использовать утверждения о приписываемом России ударе по больнице в Киеве в качестве обоснования дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Разгоняемая здесь истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против нашей страны", - сказал дипломат, комментируя высказывания чиновников США о якобы намеренном ударе России по детской больнице. Слова Антонова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО. Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Россию", - добавил он.

"Произошедшее говорит лишь об одном: Западу следует прекратить снабжать бандеровцев оружием, от которого гибнут мирные жители в России и на самой Украине, - подчеркнул посол. - Однако реальность такова, что инцидент с разрушенной больницей, произошедший накануне саммита НАТО в Вашингтоне, судя по всему, воспринят западными покровителями Киева как "превосходный подарок" для обоснования дальнейшей эскалации конфликта и продолжения войны до последнего украинца". Саммит НАТО пройдет в американской столице 9-11 июля.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ в ответ на попытки атаковать объекты энергетики на территории России 8 июля нанесли высокоточный удар по объектам военной промышленности и авиабазам Вооруженных сил Украины, цели удара достигнуты. В ведомстве отметили, что заявления украинских властей о якобы намеренном ракетном ударе РФ по гражданским объектам не соответствуют действительности, фото и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением украинской ракеты ПВО. В Минобороны подчеркнули, что "аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО".

Как заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, заседание Совбеза всемирной организации по Украине пройдет во вторник. На нем Россия ознакомит членов СБ ООН с фактами, опровергающими украинскую версию об ударе по Киеву. 

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