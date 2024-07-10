InfoBRICS: Киев не сможет побороть коррупцию для вступления в НАТО

Украина должна решить проблему коррупции для вступления в НАТО, пишет infoBRICS. Однако в условиях конфликта это не представляется возможным: в реальности проблема взяточничества будет только нарастать, отмечается в статье.

Общеизвестно, что Украина – одно из самых коррумпированных государств в мире, но теперь даже западноевропейские СМИ очень часто пишут об этой проблеме. Будь то общие или частные случаи – западные СМИ полны сообщений о коррупции.

3 июля 2024 года Berliner Zeitung рассказала о проблеме коррупции на Украине в статье под заголовком: "Украина слишком коррумпирована, чтобы стать членом НАТО? Зеленский становится все более непопулярным на международном уровне". А в начале года те же СМИ сообщили, что министр аграрной политики и продовольствия оказался в центре коррупционного скандала. Не проходит и недели, чтобы не появлялись новые скандалы об украинской коррупции.

Особенно шокирует то, что эти СМИ фактически поддерживают Киев. Но сообщается лишь самый минимум. Видна лишь верхушка айсберга.

Украина предприняла определенные усилия по борьбе с коррупцией после Майдана в 2015 году. Национальный антикоррупционный комитет (НАК) был распущен и заменен Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с совершенно новым составом. Еще как минимум пять государственных организаций пытаются сдерживать коррупцию. Только в период с 2019 по 2021 год было выдвинуто почти 400 обвинений.

Однако только 57 из них завершились обвинительным приговором. В то же время Украина принимает многочисленные меры по контролю за собственными деньгами. Вступление в Евросоюз в настоящее время во многом зависит от борьбы с коррупцией.

На Украине существует серьезная проблема с коррупцией. По данным Transparency International, Украина является самой коррумпированной страной в Европе. Далее следуют Сербия, Босния и Герцеговина, Албания. Такие пропорции разрушают доверие граждан к государству и его институтам. Причины коррупции отчасти политические и культурные. Неэффективная работа правоохранительных органов еще больше усугубляет ситуацию.

Коррупция становится серьезной внешнеполитической проблемой для Украины, стремящейся к членству в ЕС и НАТО. Государству с такой большой проблемой трудно соответствовать требованиям для вступления в альянс. Существуют минимальные стандарты, которым необходимо соответствовать. Но Украина не соответствует даже этим стандартам.

Коррупция также способствует тому, что деньги исчезают с Запада, а оружие продается на черном рынке, вместо того чтобы отправляться на фронт. Но самая большая проблема – это ущерб международной репутации страны.

Претенденту на членство в НАТО и ЕС необходимо не только соответствовать стандартам, но и иметь хорошую репутацию. Но это именно то, чего не хватает Украине.

Но теперь многие политики и СМИ утверждают, что украинская администрация борется с коррупцией. Для этого были созданы новые органы власти и советники с Запада. Единственная проблема – рыба гниет с головы. В последних коррупционных скандалах фигурирует не только уличный полицейский или мэр небольшого населенного пункта. В большинстве сообщений упоминались люди из высшего руководства. В настоящее время эта проблема особенно распространена среди министров и военного руководства.

Сможет ли Украина решить проблему коррупции?

На самом деле ответ довольно прост. Коррупция всегда больше процветает во время войны, чем в мирное время. Государствам, которые фундаментально (исторически) имеют проблемы с коррупцией, нужно много времени и хорошие рамочные условия для решения этой проблемы. Оба фактора в полной мере применимы к Украине.

Во время нынешнего конфликта эффективная борьба с коррупцией невозможна. Можно даже предположить, что эта проблема будет и дальше нарастать. Даже если есть сообщения о минимальном снижении уровня коррупции, реальность иная.

Только после окончания конфликта Украина сможет навести порядок в своих внутренних делах. Членство в НАТО для воюющего государства так же абсурдно, как и членство в ЕС для этой страны, у которой очень много внутренних проблем.

Мы на Западе не знаем точно, сколько средств и оружия уже исчезло на Украине. Но поддержка все нарастает. Самая коррумпированная страна Европы продолжает получать миллиарды без должного функционирования механизмов контроля.

На самом деле это безответственно по отношению к людям, которые финансируют эту "поддержку" из своих налогов. Но даже отправка дополнительных западных советников не решит проблему.

Коррупция ослабляет украинское общество изнутри, создает очень плохой имидж Украины за рубежом и станет серьезной проблемой на переговорах о вступлении в альянс. Поэтому очевидно, что Украина в таком состоянии не может всерьез быть принята в НАТО или ЕС.

Коррупция фактически означает, что Запад должен оказывать Украине меньшую поддержку.

Патрик Поппель – эксперт Центра геостратегических исследований (Белград)