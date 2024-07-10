Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь.

Виктор Орбан прибыл с визитом в Пекин

Несмотря на злобу европейских политиков и СМИ, Виктор Орбан уверенно продолжает свою долгую дипломатическую поездку, пишет пользователь WeChat. Он поясняет: Запад так истово пытается очернить венгерского премьера, потому что не может видеть попыток настоящего миротворчества.

Рано утром 8 июля из Пекина пришло важное сообщение: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин для встречи с высшим руководством Китая.

Нужно сказать, что 61-летний Орбан действительно является выдающимся человеком. Несмотря на нападки и угрозы об отстранении от должности, его решимость в урегулировании некоторых вопросов невозможно сломить.

Несомненно, визит Орбана в Китай вызовет новую волну критики в западных СМИ. Потому что с их точки зрения, эта поездка выглядит весьма необычно.

Во-первых, о прибытии Орбана в Китай не было объявлено заранее. Хотя в начале июля премьер-министр как-то упомянул, что у него "запланированы неожиданные встречи". Ранее он уже встречался с Зеленским и Путиным, а нынешняя поездка в Китай, видимо, является одним из тех "неожиданных визитов".

Во-вторых, поездка Орбана в Россию вызвал гнев многих стран — членов ЕС и НАТО, которые считают, что даже в качестве действующего председателя он не имеет права представлять эти организации на переговорах с Путиным. Некоторые даже потребовали, чтобы он ушел с должности.

Тем не менее, визит в Москву, несомненно, был успешным. Путин был очень искренним с Орбаном, говорил откровенно. Президент России подчеркнул, что они заинтересованы в разрешении проблемы, а не во временном прекращении огня, которое лишь даст Украине время перевооружиться и взять передышку.

После трехчасовых переговоров с Путиным, Орбан публично заявил:

1) Путин — человек на 100% рациональный, хладнокровный и очень осторожный.

2) Если НАТО выберет путь войны, то для них это будет самоубийством.

Предупреждение для Североатлантического альянса не является преувеличением. Сегодня НАТО уже не та, что была во времена разгрома Югославии. Путин поставил страны-участницы альянса в тупик тем, что Россия способна успешно вести такой продолжительный конфликт.

По словам премьер-министра Венгрии, он приехал в Пекин для продолжения "мирной миссии". Китай оказал ему полное содействие и, не раскрывая факт приезда заранее, принял Орбана на высшем уровне.

Все это говорит о том, что Китай будет также играть важную роль посредника в разрешении конфликта. Сейчас ситуация сложилась следующим образом:

1) Путин хочет, чтобы Китай участвовал в урегулировании конфликта на Украине.

2) Зеленский недавно заявлял о том, что Китай и США — если уладят разногласия — смогут совместно положить конец российско-украинскому конфликту.

3) Лидеры стран, выступающие за мирное урегулирование, также надеются, что Китай сможет посредничать в мирных переговорах.

Проблема одна — готов ли Запад дать "окончательное решение проблемы"? Трамп заявил, что закончит конфликт на Украине за 24 часа, но к власти он сможет прийти только в ноябре. А сейчас существует риск, что боевые действия в любой момент могут выйти из-под контроля — особенно учитывая тот факт, что в последние дни 10 тактических батальонов НАТО завершили развертывание на границе с Белоруссией. Сейчас мы можем только надеяться, что Орбан добьется успеха и реализует задуманное. Пусть поскорее воцарится мир!