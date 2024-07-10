«Мстой» кто идет: как работают самоходчики на авдеевском направлении

В защите от беспилотников артиллеристы полагаются на скорость и противодроновые ружья

Наступление войск группировки «Центр» на авдеевском направлении продолжается при мощной огневой поддержке артиллерии. В то же время активность ствольной и реактивной артиллерии врага продолжает снижаться, и постепенно его основным средством поражения становятся дроны-камикадзе. Как работают российские самоходные гаубицы «Мста-С» и как их защищают от беспилотников, узнали корреспонденты «Известий».

Охрана и оборона

Если в прошлом году часто можно было видеть орудия, работающие с постоянных подготовленных позиций, то сегодня самоходки чаще всего действуют «с ходу». Дежурное орудие стоит в укрытии и при получении цели быстро выдвигается на огневую позицию. Машину прикрывает боец с полуавтоматическим дробовиком на случай появления в воздухе дронов-камикадзе. Саму же боевую работу стараются вести максимально быстро, чтобы не дать противнику шанса обнаружить и поразить установку. Но при непосредственной поддержке пехоты или при работе по бронетехнике огонь ведется не по плановому расходу боеприпасов, а до фактического поражения цели. Поэтому установкам необходима дополнительная защита.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Ружье наше, армейское, штатное, 12-го калибра. Эффективность хорошая, дальность позволяет до 70 м смело стрелять. До армии приходилось стрелять, и на охоту ездили, и деды учили, и даже сам патроны собирал, — рассказывает боец с позывным Ержик, герой одного из наших прошлых репортажей. В составе расчета другой самоходки боец из Алтайского края участвовал в поражении американского танка «Абрамс».

Сегодня он осуществляет оборону дежурной установки, прикрывая товарищей. По словам Ержика, противник уже достаточно далеко и дроны-камикадзе нечасто долетают до огневых позиций артиллерии, но необходимо постоянно быть начеку. Немного раньше ему уже доводилось сбивать дрон, который угрожал самоходчикам.

Среди патронов, которые показывает Ержик, есть и классическая дробь, и новые боеприпасы, в которых крупная картечь соединена кевларовой нитью. Последние — специальные патроны для борьбы с беспилотниками врага, которые постепенно поступают в войска. Это развитие конструкции американских полицейских патронов Skynet, которые полиция успешно применяла для борьбы с дронами контрабандистов на южной границе США. Но, по отзывам наших бойцов, более легкие, снабженные тонкой кевларовой сеткой российские патроны имеют гораздо большую дальность стрельбы и более предсказуемую траекторию.

На огневые позиции

К выезду на огневую позицию готовится экипаж «Мсты». Командир установки с позывным Второй дает комментарии перед отправкой. На груди бронежилета у него нашивка с силуэтом самоходки и надписью «работаю удаленно». Каламбуры и картинки про удаленную работу и профессию «ландшафтный дизайнер» стали одними из неофициальных символов в артиллерийских подразделениях в ходе СВО, от минометчиков до расчетов дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

— Обстановка сейчас полегче, двигаемся вперед. В работе главное сегодня — скорость. Работаем с ходу, постоянных огневых не имеем, постоянно перекатываемся, двигаемся, стараемся не застаиваться, — рассказывает Второй возле своей машины. Над самоходкой массивный козырек от беспилотников, а башня и борта обшиты промышленной транспортерной лентой, которая выполняет роль противокумулятивных экранов. Кроме дежурного стрелка установку, по словам Второго, защищают средства радиоэлектронной борьбы, а во время движения на броне находится один из номеров расчета с «дронобойкой» и наблюдает за небом.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Один из факторов сегодняшних успехов нашей артиллерии — превосходство над врагом не только в количестве орудий, но и в количестве боеприпасов.

— Мне хватает, — смеется Второй на вопрос о боеприпасах, — даже по сравнению с тем, как мы заходили (в зону СВО). Может, и были какие-то недочеты, а сейчас всё налажено. Буквально год-полтора всё хорошо налажено.

Важно отметить, что речь не только об обычных, но и о высокоточных снарядах. Их количество значительно возрастает, и применяются они всё чаще.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

В тесном взаимодействии с беспилотной авиацией самоходчики на «Мста-С» занимаются и контрбатарейной работой. Одна из последних целей, уничтоженных расчетом Второго, — американская гаубица М777.

Приближается время выхода на огневую позицию. Первыми пешком выдвигаются буссолист и стрелок прикрытия от БПЛА.

По команде на позицию выходит самоходная установка. Весь огневой налет происходит очень быстро — по таймеру моей камеры от момента остановки и до ухода машина пробыла в неподвижности чуть меньше шести минут. При том, что снаружи хорошо видно, как происходит корректировка после каждого выстрела.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Поднимая за собой клубы серой авдеевской пыли, в которой грунт перемешан с разбитым боями бетоном, самоходка плавно исчезает из виду. К моменту, когда мы пешком успеваем дойти до укрытия и начинаем проверять камеры, в отдалении слышится пара разрывов вражеских снарядов. Возможно, что контрбатарейщики противника пытаются по данным радаров нащупать огневую позицию. Еще полтора года назад они бы делали это одним из видов специальных снарядов или кассетными с воздушным подрывом. Но сегодня возможности врага уменьшаются, и это чувствуется во многих нюансах.

Дмитрий Астрахань