Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО

Ожидается, что Киев вновь не получит приглашения в альянс

БРЮССЕЛЬ/ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Противостояние с Россией и военная поддержка Украины станут главными темами открывающегося в Вашингтоне трехдневного саммита НАТО. Речь пойдет об усилении военного потенциала альянса, наращивании численности армий стран-членов, приобретении новых вооружений, включая системы ПВО и ПРО, а также о новых требованиях по повышению оборонных расходов европейских государств.

Украина, как неоднократно заявляли представители стран блока, не получит ни приглашения в НАТО, ни конкретизированных по срокам обещаний приема. Вместо этого лидеры вновь выступят с общеполитическим заявлением о том, что намерены принять Украину в будущем, после завершения конфликта с Россией. Под видом "гарантий безопасности" для Киева будет принято несколько решений, затягивающих военный конфликт, в том числе о поставках оружия, подготовке военных и обмене разведывательной информацией.

Из стран - партнеров НАТО на саммит, помимо Украины, приглашены лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, с которыми будут обсуждаться вопросы военно-политического противодействия Китаю и КНДР. Это противостояние НАТО рассматривает как часть конфликта с Россией. В Брюсселе и Вашингтоне считают, что Китай и КНДР наряду с Ираном являются главными союзниками РФ, которые помогают Москве справляться с экономическим давлением Запада и концентрировать военные ресурсы, необходимые для продолжения специальной военной операции на Украине, несмотря на снабжение оружием Киева всеми государствами Запада.

Юбилейный саммит

Участники саммита отметят 75-летие с момента основания альянса. Однако праздник будет омрачен двумя событиями.

Во-первых, это неудачное выступление президента США демократа Джо Байдена на теледебатах с экс-президентом и своим основным политическим оппонентом республиканцем Дональдом Трампом. Даже среди самых верных его сторонников оно породило сомнения в способности нынешнего американского президента возглавлять США и НАТО. Как отметила газета Politico, союзники по альянсу сомневаются в перспективах Байдена на переизбрание, поэтому американскому президенту придется проявлять лидерские качества и доказывать свою компетентность на саммите.

Во-вторых, это визит в Россию 5 июля премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в ЕС и НАТО восприняли как подрыв общих усилий альянса по военной поддержке Украины.

Гарантий "необратимого членства" Киева не будет

Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 мая на пресс-конференции в Праге по итогам неформального заседания глав внешнеполитических ведомств стран альянса заявил, что на саммите в Вашингтоне планируется "убедиться в наличии моста к членству" Киева в НАТО. Его помощник по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен позднее утверждал, что Запад рассматривает движение Украины к НАТО "как, по сути, необратимое".

Тем не менее представитель американской администрации высокого ранга в преддверии саммита не подтвердил, что итоговая декларация будет включать тезис о необратимости присоединения Киева к альянсу. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил, что не хотел бы забегать вперед относительно содержания документа. Чиновник подчеркнул, что коммюнике, как ожидается, будет содержать "очень сильные сигналы поддержки союзниками Украины на пути к атлантической интеграции, а также подчеркнет важность проведения Украиной работы над демократическими, экономическими и оборонными реформами".

Деньги для вооружения Украины

В преддверии саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не хочет "Минска-3", а намерена добиваться, чтобы Украина "обрела способность сдерживать Россию". Поэтому, по версии Столтенберга, для достижения мирного урегулирования украинского кризиса за столом переговоров Киеву надо предоставить еще больше оружия.

Столтенберг подтвердил, что на саммите НАТО заберет у возглавляемой США контактной группы по координации поставок оружия Украине полномочия по организации передачи вооружений Киеву. Для союзников по альянсу эти поставки должны будут стать не добровольными, а обязательными. Фактически НАТО будет не координировать передачу оружия Украине, а управлять этим процессом. Под эти нужды, по словам Столтенберга, уже создана командная структура из почти 700 офицеров в немецком Висбадене.

При этом генсек НАТО признал, что предложенный им весной проект долгосрочной многолетней программы по финансированию поставок оружия и боеприпасов Киеву к саммиту согласовать не удалось. Изначально он выступал за создание фонда в $100 млрд в год, затем амбиции были урезаны до $40 млрд в год.

В итоге страны альянса пока достигли предварительной договоренности, что в 2025 году они выделят на эти нужды $40 млрд. Столтенберг утверждает, что эту цифру участники саммита назовут минимумом для военного снабжения Киева в последующие годы, однако как это будет сформулировано на практике станет ясно только после публикации итоговой декларации саммита.

Ожидаются также новые практические обещания по поставкам. В частности, Столтенберг анонсировал, что будут предоставлены дополнительные снаряды и ракеты, новые средства ПВО, будет принято решение о расширении обучения в Польше украинских военнослужащих.

Милитаризация промышленности и ПРО

Лидеры стран НАТО также обсудят меры по наращиванию собственных военных возможностей в Европе в рамках противостояния с Россией. В числе первоочередных мер Столтенберг назвал усиление системы ПВО и ПРО НАТО, в том числе за счет использования позиционного района ПРО AEGIS Ashore в Польше. Это одна из двух систем, развернутых США в Европе после выхода из договора по ПРО в 2002 году. Именно о них США и НАТО на протяжении почти 20 лет говорили как о системах, которые якобы "невозможно использовать против России".

Лидеры альянса также обсудят военные планы по наращиванию численности соединений, развернутых или готовых к развертыванию у границ России. Будет обсуждаться развитие военной логистики, в том числе модернизация и строительство автомобильных и железных дорог, туннелей, мостов, портов и аэродромов для быстрой переброски подкреплений на восточный фланг НАТО. Представители стран блока обсудят планы форсированного развития военно-промышленного комплекса и наращивания производства оружия и боеприпасов как для снабжения Украины в открытом конфликте с Россией, так и для восполнения собственных запасов, которые серьезно истощены из-за поставок Киеву.

США намерены объявить о новых шагах по укреплению ПВО Украины и ее военных возможностей, "чтобы помочь Украине продолжать обороняться" и предотвратить якобы возможную угрозу "агрессии в будущем", сообщил представитель вашингтонской администрации. Он уточнил, что речь идет о "значительном укреплении оборонных возможностей Киева". Вашингтон во время саммита также может обнародовать новую информацию о предоставлении Украине американских истребителей F-16.

Меры безопасности и недопуск российских журналистов

Основные мероприятия саммита пройдут в вашингтонском конференц-центре в деловом центре города. Вопросами безопасности занимается Секретная служба США, обеспечивающая охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров, совместно со столичной полицией и национальной гвардией округа Колумбия. Федеральное бюро расследований США будет контролировать обстановку на предмет выявления террористических угроз. Сотрудники правоохранительных органов установят по периметру места проведения саммита защитные ограждения и КПП для автомобилей и пешеходов. Некоторые улицы в центре американской столицы будут перекрыты.

Части российских журналистов, в частности, корреспондентам ТАСС, было отказано в аккредитации на саммит. Причины отказа в организации уточнять не стали.

В преддверии саммита в Вашингтоне прошли акции протеста против НАТО и милитаризма, организованные активистскими объединениями No to NATO и Resist NATO. 6 июля активисты провели "контрсаммит" в церкви неподалеку от Конгресса США, где выступили лидеры антивоенных и правозащитных организаций, а 7 июля состоялась демонстрация напротив Белого дома, в которой приняли участие более 300 человек.