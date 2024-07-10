Госдеп заявил, что США одинаково подходят к оценке событий в Газе и на Украине

При этом руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер подчеркнул, что "есть разница в контексте"

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер утверждает, что подход Вашингтона к оценке событий в секторе Газа и на Украине не различается.

"Нет никакой разницы в том, как мы подходим [к оценкам происходящего на Украине и в секторе Газа]. Есть разница в контексте", - ответил он на брифинге на вопрос журналиста о том, что при ударах Израиля по Газе месяцами не удается получить пояснений, но в ситуации с Украиной спустя несколько часов после происшествия Вашингтон без сомнений якобы устанавливает детали случившегося. При этом Миллер утверждал, что не видел официальных заявлений РФ по взрывам в понедельник в Киеве.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что заявления украинских властей о якобы намеренном ракетном ударе РФ по гражданским объектам не соответствуют действительности, фото и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением украинской ракеты ПВО. В Минобороны отметили, что "аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО".

Как сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, 9 июля пройдет заседание Совета Безопасности ООН по Украине, на котором Россия ознакомит членов СБ ООН с фактами, опровергающими украинскую и западную версию происшествия в Киеве.