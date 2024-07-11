"Мы готовы". Российские летчики выработали тактику боя против F-16

Российские летчики рассказали, что изучили слабые и сильные стороны F-16

МОСКВА, 8 июля/ Радио Sputnik. Российские летчики заявили, что изучили слабые и сильные стороны американского истребителя F-16, который Запад собирается поставить Украине.

"По большому счету его аэродинамические характеристики не изменились. Он тот же самый однодвигательный самолет. Мы знаем его сильные и слабые стороны. И при встрече с ним в ближнем воздушном бою будем загонять в те условия, в которых мы королевичи, а он никто", – рассказал заместитель командира специальной истребительной группы Су-30СМ в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Российские летчики также рассказали, что выработали тактику боя против американских истребителей.

"Мы прекрасно понимаем, что действовать они будут хитро, делать засады, какие-то подлости. Но наш самолет во всем превосходит F-16 – и по маневренным характеристикам, и по вооружению. Прицельный комплекс у нас совершеннее, современнее. Так что я думаю, что проблем не должно возникнуть. Мы давно готовимся к встрече с этими самолетами, изучаем, уже разработаны тактические приемы. Мы готовы", – резюмировал командир специальной истребительной группы.

Ранее нидерландские власти выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16.

Радио Sputnik также сообщало, что в Польше назвали главные угрозы для F-16 в зоне СВО.