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ТАСС

Экс-посол Британии заявил, что Западу придется восстанавливать отношения с РФ после СВО

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Тони Брентон
Тони Брентон.
Источник изображения: Internet

Энтони Брентон отметил, что Лондон видит себя одним из хранителей международного порядка, ему будет крайне сложно менять уже занятую позицию и используемую риторику даже поле смены правительства

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Западу предстоит восстанавливать отношения с Россией и искать способ сосуществования с ней после окончания конфликта на Украине. Об этом в беседе с послом России в Лондоне Андреем Келиным заявил экс-посол Великобритании в Москве (2004-2008) Энтони Брентон.

"Пока что мы, к сожалению, находимся в ловушке противостояния друг с другом. <…> Инстинкт подсказывает, что первым шагом [к восстановлению отношений] будет окончание войны и мирный процесс, заключение мирного соглашения в том или ином виде. После этого предстоит решать очень интересную дипломатическую задачу по восстановлению связей, привлечению сюда россиян, которые смогут лучше объяснить [идущие в России процессы]", - отметил Брентон в видео, опубликованном посольством. "Я боюсь, что ключевой проблемой Европы, с точки зрения Запада, является Россия. Нам придется найти modus vivendi (способ сосуществования - прим. ТАСС) с Россией", - добавил он, подчеркнув, что речь идет о построении отношений не только с российским руководством и элитами, но и с российским обществом, разделяющим позиции Москвы.

Бывший дипломат отметил, что Лондон видит себя одним из хранителей международного порядка, ему будет крайне сложно менять уже занятую позицию и используемую риторику даже поле смены правительства. Келин согласился в этом с Брентоном, который также отметил, что на каком-то этапе британским властям все же придется искать людей, готовых работать с Россией и "шаг за шагом восстанавливать" разрушенные связи.

Говоря о причинах сложившейся ситуации в отношениях между Россией и Западом, британский дипломат признал, что "ключевой ошибкой было расширение НАТО в конце 90-х годов", из-за которого между сторонами было утрачено доверие. Как напомнил посол Келин, Россия последовательно пыталась установить дружеские отношения с НАТО, однако это оказалось невозможным из-за действий альянса.

"Мы заявляли, что не будем бегать за европейцами, решившими оборвать с нами связи", - отметил Келин, подчеркнув, что Великобритания заняла одну из наиболее жестких позиций в отношении Москвы, свернув деловые, культурные и научные контакты в начале 2022 года. "У нас нет проблем с "большой Европой", которая, конечно же, не собирается на нас нападать", - подчеркнул российский посол.

Келин напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин недавно сформулировал переговорную позицию Москвы по Украине. Как отметил дипломат, он "не думает, что эта позиция будет изменена", так как она является "оправданной и реалистичной" и "рано или поздно Украине придется принять реальное положение вещей". 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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