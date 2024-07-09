Поражает беспилотники дронами-перехватчиками: эстонская компания разрабатывает зенитный комплекс EIRSHIELD

Источник изображения: topwar.ru

Эстонская компания DefSecIntel Solutions представила прототип нового зенитного комплекса EIRSHIELD с поддержкой ИИ, предназначенного для поражения целей на сверхмалой дальности. Как утверждается, данная система будет наиболее эффективна в борьбе с беспилотниками.

Разработчик пояснил, что EIRSHIELD не нуждается в стороннем целеуказании и может действовать автономно за счет установки на платформу РЛС, способной обнаруживать вражеские летательные аппараты на расстоянии до 8 км. Совместно с радаром работают радиочастотные сенсоры и оптические камеры, помогая в классификации угроз.

Как только цель идентифицирована, к работе подключается ИИ, отвечающий за ее отслеживание и подавление радио- и спутниковых сигналов, нарушая навигацию и управление.

Источник изображения: topwar.ru

В роли средств поражения могут выступать дроны-перехватчики с поддержкой ИИ, пулеметы калибра .50 или недорогие ракеты.

В качестве базы используется сочлененный гусеничный вездеход Bv 206 от BAE Systems.

Система EIRSHIELD позиционируется как крупный прорыв в области технологий борьбы с беспилотниками, угроза со стороны которых резко возросла после начала российско-украинского конфликта.