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Военное обозрение

Поражает беспилотники дронами-перехватчиками: эстонская компания разрабатывает зенитный комплекс EIRSHIELD

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Источник изображения: topwar.ru

Эстонская компания DefSecIntel Solutions представила прототип нового зенитного комплекса EIRSHIELD с поддержкой ИИ, предназначенного для поражения целей на сверхмалой дальности. Как утверждается, данная система будет наиболее эффективна в борьбе с беспилотниками.

Разработчик пояснил, что EIRSHIELD не нуждается в стороннем целеуказании и может действовать автономно за счет установки на платформу РЛС, способной обнаруживать вражеские летательные аппараты на расстоянии до 8 км. Совместно с радаром работают радиочастотные сенсоры и оптические камеры, помогая в классификации угроз.

Как только цель идентифицирована, к работе подключается ИИ, отвечающий за ее отслеживание и подавление радио- и спутниковых сигналов, нарушая навигацию и управление.

Источник изображения: topwar.ru

В роли средств поражения могут выступать дроны-перехватчики с поддержкой ИИ, пулеметы калибра .50 или недорогие ракеты.

В качестве базы используется сочлененный гусеничный вездеход Bv 206 от BAE Systems.

Система EIRSHIELD позиционируется как крупный прорыв в области технологий борьбы с беспилотниками, угроза со стороны которых резко возросла после начала российско-украинского конфликта.

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Страны
Эстония
Компании
BAE Systems
Проекты
AI
БПЛА
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