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Военное обозрение

Астронавт из Индии впервые в истории посетит МКС с американской частной миссией в конце текущего года

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Источник изображения: topwar.ru

Два индийских астронавта назначены для полета на МКС на космическом корабле НАСА. Он, вероятно, состоится до первой индийской пилотируемой миссии «Гаганьяан», запланированной на 2025 год. При этом отобранные астронавты, ранее прошедшие подготовку в России, теперь отправятся на тренировку в США, пишет EurAsian Times со ссылкой на одного из участников миссии.

В материале говорится, что вскоре оба претендента отправятся в Штаты, где они ознакомятся с особенностями американских модулей в ходе подготовки в Космическом центре НАСА им. Джонсона. Затем один из этих астронавтов отправится на МКС в рамках миссии Ax-4 Axiom Space в конце 2024 или начале 2025 года. Миссия пробудет на МКС две недели.

В издании подчеркивают, что астронавт, отправляющийся в вышеупомянутую космическую миссию, станет вторым индийцем, побывавшим в космосе (первый летал с советской миссией «Интеркосмос» в 1984 году), и первым человеком из этой страны, который посетит орбитальную станцию.

В свою очередь, Ax-4 Axiom Space запланирована на конец 2024 года, но состав экипажа пока не объявлен. Если индийский астронавт действительно летит с частной миссией, роль НАСА ограничится лишь выдачей разрешений на данный полет на МКС.

Ранее компания Axiom Space заключила контракт со SpaceX, которая будет выступать в качестве поставщика услуг по доставке экипажа миссии на орбитальную станцию и обратно. Также компания Илона Маска ознакомит частных астронавтов с системами космического корабля Crew Dragon.

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Страны
Индия
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
МКС
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