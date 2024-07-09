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Грузия больше не является союзником США на Кавказе, судя по заявлению директора по европейским делам в Совете национальной безопасности Майкла Карпентера о пересмотре всех программ сотрудничества.

Соединенные Штаты приняли решение пересмотреть все программы сотрудничества с Грузией. Причина — Тбилиси идет «не тем путем», который грузинам указывали американцы. По словам Карпентера, все последние месяцы Грузия уходила в сторону от евроинтеграции. В Белом доме еще надеются, что в Тбилиси передумают и примут «правильные» с точки зрения США решения, но сотрудничество на всякий случай сворачивают.

Мы надеемся увидеть смену стратегического направления со стороны грузинского правительства, но прямо сейчас мы поставили на пересмотр все программы с Грузией

— заявил представитель Белого дома.

Разлад США и Грузии начался после того, как грузинское правительство обвинило американцев в давлении с целью открытия второго фронта против России. В Вашингтоне заявили, что это все «ложь и провокации», США за мир во всем мире, никого никуда не подталкивали. А тут еще и закон об иноагентах в Грузии приняли, опять же вопреки воле Запада. Как тут о сотрудничестве говорить, если грузины американцев слушать перестали. И это в США еще о запрете ЛГБТ в Грузии не знают.

По-видимому, все идет к тому, что у американцев поменяется фаворит на Кавказе, вместо Грузии им станет Армения, благо Пашинян на это заранее согласен.