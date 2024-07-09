Генсек ООН бездоказательно утверждает, что РФ нанесла удар по гражданским объектам Украины

В ООН обычно отказываются осуждать нападения Украины на гражданские объекты России

ООН, 8 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш без каких-либо доказательств утверждает, что Россия нанесла ракетные удары по гражданским объектам на Украине.

"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшние ракетные удары Российской Федерации по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины, в том числе в Киеве, Кривом Роге, Днепре и Покровске", - говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В ООН обычно отказываются осуждать нападения Украины на гражданские объекты России. После удара ВСУ по Севастополю в конце июня в офисе генсека ограничились лишь призывом избегать жертв среди мирного населения.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что заявления украинских властей о якобы намеренном ракетном ударе РФ по гражданским объектам не соответствуют действительности, фото и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением украинской ракеты ПВО. В Минобороны отметили, что "аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО".

Как сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, 9 июля пройдет заседание Совета Безопасности ООН по Украине, на котором Россия ознакомит членов СБ ООН с фактами, опровергающими украинскую и западную версию происшествия в Киеве.