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РИА Новости

Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Мишустин поручил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Саратовского высшего артиллерийского командного училища, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Создать федеральное государственное, казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Саратовское высшее артиллерийское командное училище" Министерства обороны Российской Федерации (далее - казенное учреждение). ﻿﻿﻿Основными целями деятельности казенного учреждения определить осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам, а также осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в интересах обороны ﻿﻿", - говорится в документе.

Согласно документу, предельная численность военнослужащих и гражданского персонала училища составит шесть тысяч человек.

В марте спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявил, что артиллерийское училище, расформированное в 2003 году, уже в этом году будет воссоздано в Саратове. Пресс-служба Минобороны РФ 17 июня сообщила, что главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков представил министру обороны РФ Андрею Белоусову план развития инфраструктуры Саратовского высшего артиллерийского командного училища на три ближайшие года.

Саратовское артиллерийское училище было создано 3 июля 1918 года как военно-инструкторское училище. Затем оно стало пехотно-пулеметными курсами, в 1920-е годы - школой переподготовки командиров запаса, с 1931 по 1959 год - танковой школой. В 1959 году на базе танкового училища было создано Саратовское Краснознаменное ордена Красной Звезды артиллерийское артиллерийско-техническое училище имени А. И. Лизюкова, которое сначала в 1961 году преобразовано в Саратовское высшее командно-инженерное училище, а затем в 1983 году - в Саратовское высшее командно-инженерное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище ракетных войск имени Героя Советского Союза генерал-майора А. И. Лизюкова. В ноябре 2002 года училище присоединили к Михайловскому военному артиллерийскому университету (Санкт-Петербург) в качестве филиала, а уже в 2003 году расформировали. Среди воспитанников училища - 130 Героев Советского Союза, видные военачальники.

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1 комментарий
№1
09.07.2024 17:45
Отличное было училище. Знал некоторых преподавателей были настоящие профессионалы. Сложно будет всё это создавать снова. В Саратове было 7 военных училищ. Потом "оптимизаторы" постепенно закрыли все,кроме внутренних войск. Ломать не строить. Только сколько поломано судеб,выкинуто на ветер средств и т.д. грустно как-то.
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