США заявили, что НАТО позитивно ответит на запрос Киева о поставке Patriot

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит не уточнила, изыскала ли НАТО возможность поставить Киеву все семь запрошенных систем Patriot

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) намерена положительно откликнуться на просьбу Украины передать ей дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Украинцы в апреле обратились к НАТО, и они запросили у альянсов семь [комплексов] Patriot. И на этом фронте в ближайшие пару дней последует очень положительный ответ", - сказала дипломат, выступая в Вашингтоне на мероприятии, которое было организовано журналом Foreign Policy в канун открытия саммита Североатлантического альянса. Смит не уточнила, изыскала ли НАТО возможность поставить Киеву все семь запрошенных систем Patriot. Ранее страны Запада уже не раз говорили, что нашли возможность поставить Украине дополнительные комплексы Patriot.

На саммите НАТО, который состоится 9-11 июля, прозвучат "некоторые новости" о поставке дополнительных средств ПВО Украине, отметила Смит.