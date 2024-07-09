Войти
Lenta.ru

Тяжелый бронетранспортер БМО-Т модернизируют

605
0
+1
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС.

ОЗТМ предложил модернизацию бронетранспортера БМО-Т с усиленным вооружением

«Омский завод транспортного машиностроения» (ОЗТМ) предложил модернизацию боевой машины огнеметчиков (БМО-Т) с усиленным вооружением. Соответствующий патент опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности.

В документе показан образец, внешне похожий на тяжелый бронетранспортер БМО-Т. «Новым является то, что боевая машина оснащена двухплоскостным стабилизированным дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметным вооружением и с теле-тепловизионными приборами наведения вооружения и боекомплектом», — говорится в описании полезной модели к патенту.

Также модернизированная БМО-Т получит посадочное место под установку боевого модуля и рабочее место наводчика с монитором и джойстиком для управления вооружением.

Конструкторы отмечают, что базовая БМО-Т оснащена открытым нестабилизированным пулеметом. Вооружение машины отличается низкой точностью при стрельбе с ходу.

Базовую версию БМО-Т приняли на вооружение в 2001 году. Машина предназначена для транспортировки вооружения и личного состава огнеметного отделения. БМО-Т на шасси Т-72 обеспечивает защиту на уровне основного танка. Машина получила пулемет «Корд» и дымовые гранатометы.

Ранее в июле в Нижнем Тагиле в районе заводского полигона Уралвагонзавода впервые заметили боевую машину неизвестного типа похожую на тяжелый бронетранспортер на базе танка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМО-Т
Корд
Т-72
Компании
Омсктрансмаш
Уралвагонзавод
Похожие новости
27.11.2013
Под силу инженерные задачи любой сложности
14.08.2008
ДИРЕКТОР С ХАРАКТЕРОМ
16.07.2008
Полет танков
18.06.2008
Начала работу выставка вооружений "Евросатори-2008"
27.11.2007
Доля спецтехники в производстве создаваемой НПК "Уралвагонзавод" составит до 20% - гендиректор УВЗ
19.04.2007
Т-90 "Владимир"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 18:06
  • 2553
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:45
  • 12
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 11:00
  • 4
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 09:54
  • 1
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»