Грунт с невидимой стороны и «золотая жаба»: самая успешная лунная программа Китая

Торжества по случаю доставки грунта с Луны станцией «Чанъэ-6» продолжаются. Китайцам удалось выполнить самую сложную в истории космических автоматов лунную миссию. После приземления 25 июня возвращаемый аппарат переправили в Пекин, где на следующий день извлекли контейнер с первыми образцами с обратной стороны Луны. Массу собранных образцов (1935,3 грамма) объявили только 28 июня. Она оказалась больше, доставленного «Чанъэ-5». Однако, по заявлению руководителей полета во главе с Ху Хао, бур не смог достичь глубины 2,5 метров и едва преодолел метровую отметку, очевидно, из-за того, что наткнулся на слишком твердый слой породы.

Лунный грунт "не пропускает" буровые установки

Когда бур «Чанъэ-5» не прошел и одного метра из-за аналогичных проблем, специалисты позаботились о том, чтобы бур «Чанъэ-6» смог достичь максимальной глубины. Тот факт, что этого не произошло, вероятно, связан с неверными предположениями о поведении лунного грунта и сложностью моделирования его механики на Земле (разная гравитация, сцепление и давление). С другой стороны, контейнер с образцами реголита и поверхностных пород, собранных манипулятором, удалось заполнить, в отличие от «Чанъэ-5».

Роботизированная рука произвела 8 заборов материала по сравнению с 12 у «Чанъэ-5», но зачерпнула глубже. В любом случае, есть разногласия по поводу максимальных возможностей системы сбора образцов. Перед запуском «Чанъэ-5» говорилось, что комбинация манипулятора и бура может собрать до 3 кг образцов, хотя официально это никто не подтверждал. Перед «Чанъэ-6» ставилась цель собрать 2 кг, хотя ожидания были занижены, принимая во внимание трудности бурения лунной поверхности (с ними сталкивались и американские астронавты программы Apollo).

Но, несмотря на проблемы с бурением, 1,9 кг – очень много для автоматической миссии, из-за чего в распоряжении Китая уже 3,6 кг образцов с луны. Конечно, это далеко не 382 кг камней, которые привезли шесть миссий Apollo, но намного больше 300 граммов, которые принесли советские зонды «Луна 16», «Луна 20» и «Луна 24». Американская станция OSIRIS-REx привезла с астероида Бенну всего лишь 121,6 грамма, а японский зонд «Хаябуса-2» собрал с астероида Рюгу 5,4 грамма.

"Золотая жаба" делает селфи

За эти недели наблюдатели узнали, что у маленького ровера с камерой, которого «Чанъэ-6» использовал как селфи-палку на поверхности Луны, было имя «Цзиньчан» (金蟾), «золотая жаба» на мандаринском языке, трехногое животное из китайской мифологии, связанное с удачей и Луной. Луноход массой 5 кг имел камеры с обеих сторон и мог связываться с «Чанъэ-6» через Wi-Fi, аналогично одноразовой камере, оставленной марсианским ровером «Чжужун».

Еще одна любопытная деталь, о которой стало известно после завершения полета, заключается в том, что «Чанъэ-6» был запрограммирован на автоматическое выполнение операций в случае потери связи со спутником-ретранслятором «Цюэцяо-2». К счастью, он не воспользовался этой возможностью на практике, и операциями по сбору проб, которые длились два дня, руководили с Земли: команда воссоздала модель поверхности вокруг зонда, чтобы заранее спланировать операции манипулятора, прежде чем отправлять инструкции на станцию. «Цзиньчан» также запрограммировали на автономную работу в случае сбоя связи с Землей.

Взлетную ступень разбили о Луну

Посадочная ступень «Чанъэ-6», как и у «Чанъэ-5», не рассчитывалась на воздействие выхлопных газов двигателя взлетной ступени при ее старте. Поэтому миссию пришлось завершить раньше, включая работу европейских приборов, находящихся на аппарате. Ранее в некоторых китайских СМИ говорилось, что системы продолжат функционировать после завершения этапа взлета и до лунной ночи.

Известно, что шведскому инструменту NILS впервые удалось обнаружить отрицательные ионы на поверхности Луны после трех часов работы (к тому же он стал первым прибором ЕКА, работающим на нашем естественном спутнике). Французский DORN успешно выполнил свою задачу по обнаружению радона и других радиоактивных изотопов. Прибор включили первый раз 6 мая по пути к Луне, а затем второй раз 17 мая уже на окололунной орбите, где он проработал в общей сложности 32 часа для калибровки. 23 мая его включили в третий раз и он проработал 111 часов. После посадки на Луну 1 июня прибор завершил работу на лунной поверхности и был деактивирован перед стартом взлетной ступени.

Что касается взлетной ступени, то ее намеренно разбили о лунную поверхность 8 июня, примерно через двое суток после стыковки с орбитальным модулем и переноса контейнера с образцами в возвращаемый аппарат. Место падения, как ни странно, расположено на невидимой стороне Луны, недалеко от зоны посадки «Чанъэ-4» (напомним: «Чанъэ-6» был выведен на ретроградную орбиту, в отличие от предыдущих китайских лунных аппаратов).

После «Чанъэ-6», Китай вернется на Луну в 2026 и 2028 годах с зондами «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» соответственно.

В отличие от двух последних экспедиций, они будут включать два орбитальных аппарата, которые будут анализировать Луну с помощью многочисленных инструментов всех типов (поскольку «Чанъэ-2» покинул окололунную орбиту в июне 2011 года, у Китая нет орбитального аппарата для научных исследований). Кроме того, два зонда включают в себя посадочные аппараты, которые прилунятся на южном полюсе и будут нести роверы и «джамперы», передвигающиеся прыжками, способные напрямую исследовать постоянно затененные кратеры. Но до старта «Чанъэ-7» Китай в следующем году запустит аппарат по возвращению образцов с астероида «Тяньвэнь-2».

Гонки нет, но напряжение растет

Что касается образцов «Чанъэ-6», то уже начался процесс их анализа, который продлится несколько лет. Китай уже объявил о намерении поделиться образцами с другими странами, с которыми поддерживает отношения в космической сфере. Администратор НАСА Билл Нельсон тут же заявил о своей заинтересованности в этом предложении, хотя неизвестно, разрешит ли Конгресс США такое сотрудничество.

Поздравляя коллег из CNSA с успехом, Нельсон назвал Китай «страной, которая бросает вызов давнему господству Соединенных Штатов в космосе». По его словам, уже четвертая успешная посадка китайского зонда на Луну произвела на него глубокое впечатление.

«Я очень четко указал, что мы участвуем в космической гонке с Китаем, и они очень хороши, – сказал Нельсон в недавнем интервью Washington Post, – Они многого достигли, особенно за последние 10 лет, и обычно делают то, что говорят».

Он упомянул, что, хотя Китай многого добился в области космоса, включая строительство орбитальной станции и посадку ровера на Марс в 2021 году, США по-прежнему опережают своих основных конкурентов в проекте пилотируемой высадки на Луну.

Нельсон упомянул последнее успешное испытание системы Starship американской компанией Space X как «хороший показатель» того, как НАСА способно опередить Китай в отправке астронавтов на Луну. Но Washington Post упомянула, что для этого «Звездолет» необходимо дозаправлять на околоземной орбите. Этот план амбициозен и сложен, и на его реализацию могут потребоваться годы.

Нельсон сказал, что, несмотря на конкуренцию между США и КНР, две страны должны найти способ сосуществовать на Луне и вокруг нее.

При этом он не воздержался от упоминания того, что Россия «планирует разместить ядерное оружие в космосе», раздувая миф об «угрозе из космоса», и сказал, что китайско-американская космическая программа подвержена влиянию такой угрозы. При этом забыл упомянуть, что никакой такой совместной программы нет; больше того, Конгресс напрямую запрещает американским правительственным совместные работы с CNSA в космосе.

По словам китайских экспертов, в последние годы США продолжали фабриковать и воплощать в жизнь «китайскую космическую угрозу», одновременно ускоряя милитаризацию космоса. Представитель Министерства национальной обороны КНР однажды ответил, что Китай настаивает на мирном использовании космоса, решительно выступая против размещения оружия в космосе и ведения там боевых действий, а также против любой формы гонки космических вооружений. Эта позиция не изменилась и не изменится.

Стоит отметить, что, хотя американские политики, включая Нельсона, стремятся раскрутить волчок «космической гонки между КНР и США», астронавты, участвующие в американской программе пилотируемой высадки на Луну Artemis, так не считают. Астронавт Рид Уайзман недавно заявил Washington Post: «Мы не думаем, что это гонка. Мы просто чувствуем, что это правильное направление исследований, и что мы движемся по нему вперед», а затем добавил: «Но, как американец, я действительно чувствую, как растет напряжение».

12 июля прошлого года Чжан Хайлянь, заместитель главного инженера Китайского управления пилотируемой космонавтики, сообщил на Международном аэрокосмическом саммите в Ухане, что Китай планирует высадить космонавтов на Луну к 2030 году для проведения научных исследований, и изучает возможность строительства лунных научных и испытательных станций для проведения систематических и непрерывных исследований.

25 июня, в день возвращения «Чанъэ-6», CNN сообщила, что китайский аппарат привез «сокровища издалёка», и ученые из Китая и всего мира возлагают большие надежды на информацию, содержащуюся в образцах. «Это золотая жила… Сокровищница! – говорит Джеймс Хайд, профессор планетарных наук о Земле в американском Университете Брауна. – Ученые всего мира очень взволнованы миссией». Планетолог Брэд Джолифф из Вашингтонского университета в Сент-Луисе вздохнул, что миссия «Чанъэ-6» была «впечатляющей» и «она работала как часы». По мнению Намраты Госвами, писателя и эксперта по космической политике из Университета штата Аризона, успех «Чанъэ-6» означает, что «Китай освоил и усовершенствовал технологию выхода на лунную орбиту, посадки, автономного сбора образцов и возвращения».

Игорь Афанасьев