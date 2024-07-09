Росавиация: России удалось избежать каннибализации самолётов, запчасти есть, первые 9 МС-21 ждут в конце 2025 года

Самолеты Airbus и Boeing составляют менее половины флота российских авиаперевозчиков

Глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании Совета по развитию транспортного комплекса в субъектах России при Совете Федерации рассказал о положении дел в отрасли.

По словам Дмитрия Ядрова, в России сейчас 1140 пассажирских самолётов, из них 270 лайнеров Airbus и 250 лайнеров Boeing. Каннибализации самолётов, о чем много говорилось после введения санкций в 2022 году, не случилось: авиакомпании уже сформировали оборотные склады запчастей и закупают детали по новым логистическим цепочкам.

Парк самолётов не снижается. В год выбывает 10-15 лайнеров, но это нормальное положение вещей. Что же касается новых отечественных лайнеров, то Росавиация ждет первые девять МС-21 в конце 2025 года.