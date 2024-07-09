Ростех разрабатывает семейство гибридных и электрических авиадвигателей мощностью до 1,5 МВт

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех разрабатывает перспективные гибридные и электрические силовые установки открытой архитектуры. Инновационный подход позволит собирать из отдельных компонентов различные силовые установки мощностью до 1,5 МВт. Двигатели планируется применять на транспортных беспилотниках, аэротакси и самолетах вертикального и сверхкороткого взлета и посадки.

В основу перспективных разработок ляжет гибридная силовая установка (ГСУ) с заложенной мощностью 500 кВт, созданная петербургским предприятием «ОДК-Климов» на основе нового авиационного двигателя ВК-650В. ГСУ включает в себя газотурбинный и электрические двигатели, электрический генератор, аккумуляторные батареи и силовую электронику.

«Гибридные силовые установки – это, без сомнения, будущее мировой авиации. Особенно это направление перспективно для беспилотных систем. Специалисты Госкорпорации Ростех уже значительно продвинулись в создании ГСУ с заложенной мощностью 500 кВт и работают над созданием линейки гибридных и электрических силовых установок для летательных аппаратов будущего. В рамках этого проекта разрабатываются различные электродвигательные установки, энергоузлы, аккумуляторные батареи, из которых, как из элементов пазла, можно будет собрать любую силовую установку мощностью до 1,5 МВт. Применять силовые установки можно будет для транспортных беспилотников, включая тяжелые дроны и конвертопланы, аэротакси и самолеты вертикального и сверхкороткого взлета и посадки», – сказали в авиационном кластере Ростеха.

Сегодня гибридная силовая установка проходит комплексные стендовые испытания. Завершить опытно-конструкторские работы и приступить к серийному производству ГСУ специалисты «ОДК-Климов» планируют в перспективе нескольких лет.

«Эта разработка имеет большое будущее. Испытания на стенде уже подтвердили надежную совместную работу всех систем и узлов демонстратора ГСУ. Нам остается только завершить все испытания и перейти к следующему этапу. Так как для России сертификация гибридных силовых установок - явление новое, то наши специалисты готовят сертификационный базис, который мы будем обсуждать с экспертным сообществом», – отметил генеральный директор ОДК, член бюро центрального совета Союзмаш России Вадим Бадеха.

За счет применения двух типов двигателей ГСУ будет иметь показатели топливной эффективности выше, чем у классических силовых установок. Также по расчетам разработчиков ресурс применяемого в составе ГСУ двигателя может быть увеличен на 20-30% за счет оптимального режима работы.

Полноразмерный четырехметровый опытный образец гибридной силовой установки с заложенной мощностью 500 кВт можно увидеть на едином стенде Госкорпорации Ростех на Международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.