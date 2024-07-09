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Ростех

Ростех построит в Свердловской области комплекс для ремонта авиационных и промышленных двигателей

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Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех приступает к строительству корпуса на территории филиала «ОДК-Сервис» «Арамиль» в Свердловской области. На новой производственной площадке будут ремонтировать газотурбинные двигатели для гражданской авиации и газоперекачивающих агрегатов. Инвестиции в проект составят около 3 млрд рублей.

В торжественной церемонии закладки первого камня в основание нового корпуса приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, индустриальный директор Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков и генеральный директор ОДК Вадим Бадеха. Также старт строительству объекта дали заместитель генерального директора-управляющий директор «ОДК-Сервис» Дмитрий Виноградов и директор филиала «ОДК-Сервис» «Арамиль» Андрей Денисов.

Возведение корпуса общей площадью более 9300 кв. м начнется в этом году и завершится через четыре года. На первом этапе будет построена линия конечной сборки и участок специальных процессов, на втором – участки механической обработки и дефектации общей площадью 3831 кв. м. Также планируется построить административно-бытовой корпус.

«ОДК Госкорпорации Ростех планомерно увеличивает производственные мощности своих предприятий для кратного увеличения объемов производства всех видов двигателей и их сервисного обслуживания. В филиале «ОДК-Сервис» «Арамиль» будет возведен современный комплекс с высокотехнологичным оборудованием. Здесь будет создано 245 рабочих мест, что позволит привлечь на предприятие молодых специалистов», – отметил генеральный директор ОДК, член Бюро центрального совета Союзмаш России Вадим Бадеха.

В новом корпусе будут производить ремонт авиационных двигателей, в том числе силовых установок семейства ТВ7-117, которые применяются на самолетах и вертолетах. Эта силовая установка является одной из самых экономичных в своем классе. Также специалисты предприятия продолжат осваивать ремонт двигателей, которые используются в качестве приводов для газоперекачивающих агрегатов.

Предприятие «ОДК-Сервис» является центром специализации по ремонтным технологиям двигателей для гражданской авиации и транспортировки газа, которые изготавливают предприятия корпорации. Для ремонта газотурбинных двигателей применяются технологии снятия и восстановления всех типов покрытий, в том числе многослойных теплозащитных. Кроме того, проводится восстановление перфорационных отверстий, ремонт деталей с применением аддитивных технологий газопорошковой наплавки, а также проволочной наплавки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ТВ7-117
Компании
ОДК УК
Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий
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