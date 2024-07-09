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КРЭТ покажет антидроновый «Сапфир» в Екатеринбурге

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости.

КРЭТ покажет антидроновый комплекс «Сапфир» на выставке «Иннопром-2024»

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) покажет комплекс защиты от дронов «Сапфир» на Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

«"Сапфир" производства КРЭТ способен защитить от беспилотников важные объекты государственного управления, транспортной инфраструктуры и промышленные предприятия, включая химические заводы, АЭС, НПЗ и другие. Он создает помехи, блокирующие каналы управления и передачи данных с беспилотников, а также подавляет их бортовую аппаратуру спутниковой радионавигации», — говорится в сообщении.

Антидроновый комплекс обнаруживает и классифицирует дроны основных типов, включая аппараты кустарного производства, в городах и возле индустриальных объектов. «Сапфир» «видит» практически все виды беспилотников, в том числе дроны весом до 250 граммов, а также аппараты самолетного типа.

Ранее в июле стало известно, что Научно-исследовательский институт «Вектор» разрабатывает обновленные решения для подавления дронов, которые можно будет размещать на катерах и автомобилях.

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  • В новости упоминаются
Компании
КРЭТ
НПЗ
Ростех
Проекты
БПЛА
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