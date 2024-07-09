Начальник войск РХБЗ: в зоне СВО нашли первую промышленную химлабораторию ВСУ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в преддверии 106-й сессии Исполнительного совета ОЗХО рассказал про найденную под Авдеевкой лабораторию химоружия ВСУ и многочисленных случаях применения Киевом хлорпикрина у Донецка, Горловки, Артемовска.

ТАСС приводит полный текст брифинга Кириллова.

"Грязная бомба"

Министерство обороны Российской Федерации продолжает фиксировать случаи нарушения Украиной основополагающих международных актов, таких как Конвенция о запрещении химического оружия.

Необходимо отметить, что озвученная в ходе последнего брифинга Минобороны России информация о нарушениях США и Украиной своих обязательств в области нераспространения оружия массового поражения была услышана экспертным сообществом.

Соответствующие комментарии были размещены в европейских и американских СМИ, а также на информационных порталах в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Особое внимание уделено расширению военно-биологических исследований в Африке. Так, в материалах издания The Daily Telegraph отмечено: "Поскольку России удалось остановить реализацию программ биологической войны на территориях Украины, Пентагон вынужден перенести незавершенные исследования в рамках украинских проектов в другие регионы?".

Кроме того, целый ряд изданий выразили озабоченность по поводу создания Украиной "грязной бомбы" с использованием радиохимических веществ. Ввоз отработанного ядерного топлива и побочных продуктов опасных химических производств продолжается на территорию страны через Польшу и Румынию, что приводит к превращению Украины в "свалку" высоко опасных отходов. Курирует указанный процесс - глава офиса президента Украины Андрей Ермак, а спонсором выступает фонд Сороса.

Применение химоружия со стороны ВСУ

Украинский режим регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, большинство из них официально подтверждены аккредитованной лабораторией Минобороны России.

ВСУ на регулярной основе используют химические средства борьбы с беспорядками: газовые гранаты с веществом "Си-Эс" американского производства, украинские ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", и самодельные химические боеприпасы. В соответствии с показаниями украинских военнопленных такими средствами оснащаются штурмовые группы ВСУ.

Отмечены многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск.

Украина при пособничестве стран Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя списочные химикаты, такие как Би-Зет, синильная кислота, хлорциан.

Методы фашистов

Мы уже обращали Ваше внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого вещества "Табун" ("Джи-Эй"), которое включено в Список 1 Конвенции и использовалось фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны.

Подразделения ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов на освобожденных территориях в отношении ряда российских политических деятелей.

Кроме того, украинскими националистами неоднократно предпринимались попытки разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик, создавая тем самым угрозу химического поражения мирного населения региона.

Хотел бы отметить, что расследования химинцидентов в зоне конфликта проводились в соответствии с требованиями ОЗХО с использованием полевых и стационарных лабораторий, позволяющих достоверно установить тип химических соединений и страну-производителя. Все случаи были официально подтверждены аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия химико-аналитической лабораторией Минобороны России.

Имеющаяся доказательная база о нарушениях Украиной обязательств по Конвенции передана в Техсекретариат ОЗХО, однако никакой реакции до настоящего времени не последовало.

Более того, Минобороны России располагает информацией об активном сотрудничестве Украины с Техсекретариатом ОЗХО, которые заключили соглашение "О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия". Указанное соглашение позволит Украине задействовать ОЗХО в своих интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая Организации свои заведомо ложные выводы о расследованиях химинцидентов.

Химлаборатория у Авдеевки

Теперь о главном. В ходе проведения инженерной разведки в одном из населенных пунктов в районе Авдеевки, в промышленной зоне на первом этаже разрушенного здания была обнаружена лаборатория с химическим оборудованием. На место была направлена мобильная диагностическая группа войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации для осуществления осмотра помещения и проведения экспресс-анализа.

© Минобороны России. Источник: © Минобороны России

В лаборатории были найдены полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационная вытяжная система, химические реакторы, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой и реактивами. Кроме того, были обнаружены средства индивидуальной защиты органов дыхания - противогазы, в том числе американского производства, и защиты кожи - защитный костюм польского производства.

Анализ содержимого емкостей, находящихся в лаборатории, показал наличие серной кислоты и цианистого натрия, что позволило предположить об использовании найденного оборудования для производства отравляющих веществ. Далее был осуществлен сбор смывов с лабораторного оборудования и вытяжной системы в соответствии с требованиями ОЗХО и их доставка в химико-аналитическую лабораторию Минобороны России для углубленного анализа.

В ходе аналитических исследований в лабораторных условиях было установлено наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов. Наличие этих химических веществ однозначно свидетельствует о том, что в найденной лаборатории осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия.

Производительность такой лабораторной установки составляет не менее 3 кг в сутки. Она обслуживается персоналом из 2-3 человек. Обращаю внимание, что летальная ингаляционная доза для этой группы отравляющих веществ очень мала и составляет для человека всего лишь 70-80 мг.

Напомню, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия вещество данной группы - синильная кислота входит в третий список КЗХО, а ее применение запрещено статьей 1 Конвенции. Данное соединение представляет собой бесцветную летучую жидкость с запахом горького миндаля. При проникновении через органы дыхания этот токсичный химикат вызывает головокружение, учащение дыхания, рвоту, судороги, паралич дыхательной мускулатуры и смерть.

Сбросы с БПЛА

В ходе СВО неоднократно фиксировались факты применения ВСУ кустарных боеприпасов, сбрасываемых с беспилотных летательных аппаратов, снаряженных указанным веществом.

Использование киевским режимом токсичных химикатов, в том числе синильной кислоты, подтверждается многочисленными показаниями свидетелей - мирными жителями и российскими военнослужащими.

Так, в мае 2024 года в селе Семеновка, находящемся в 10 км от Авдеевки Донецкой Народной Республики, осуществлен сброс боеприпасов с украинских БПЛА. По показаниям очевидцев у пострадавших сельских жителей наблюдались характерные для синильной кислоты симптомы поражения: затруднение дыхания, рвота и привкус горького миндаля.

Еще один случай применения ВСУ синильной кислоты был зафиксирован в начале июня 2024 года. После атаки БПЛА позиций Вооруженных Сил Российской Федерации в Грайворонском районе Белгородской области были обнаружены осколки боеприпаса, по итогам лабораторных исследований которых подтвержден факт применения указанного токсичного химиката.

Наличие на Украине аналогичных обнаруженной в Авдеевке химлабораторий подтверждается и показаниями военнослужащих ВСУ. Украинским военнопленным Сергеем Батыром в ходе дачи показаний было заявлено о привлечении к работе в них американских специалистов, а также участии этих лабораторий в массовом производстве беспилотников-камикадзе.

Провокация ОЗХО и ВСУ против РФ

Напомню, что США полностью контролируют деятельность ОЗХО. Для сведения счетов с неугодными государствами Вашингтоном в Организации создан атрибутивный механизм, который был задействован для расследования случаев применения химического оружия в Сирии.

По имеющейся информации США и Германия совместно с Украиной и Техсекретариатом ОЗХО готовят запуск спецмиссии по расследованию так называемых фактов применения химоружия на Украине с целью выдвижения обвинений против России. Одним из так называемых "независимых" государств предполагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства того, что Россия применяла токсичные химикаты в ходе СВО. На эти цели американцы уже выделили порядка $400 тыс. Одновременно ОЗХО получила от своих западных кураторов указания никак не реагировать на заявления Российской Федерации о нарушениях Украиной положений Конвенции.

Необходимо отметить, что США и Великобритания используют аналогичный подход в рамках, продвигаемых на площадке КБТО "Механизма проведения научно-технологической оценки" и "Международного механизма сотрудничества и помощи", которые позволят им формировать экспертное мнение об угрозах биобезопасности в своих интересах. Для этого планируется создать задействованные в работе КБТО каналы влияния на международные политические и научно-исследовательские структуры путем выделения грантового финансирования.

Министерство обороны Российской Федерации продолжит работу по выявлению нарушений Украиной своих обязательств по КЗХО и будет Вас информировать.