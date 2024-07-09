Зеленский: Польша подготовит новый легион из украинских граждан в ЕС

МОСКВА, 8 июля/ Радио Sputnik. Польша подготовит для Киева новое добровольческое подразделение, состоящие из украинских граждан, проживающих в странах ЕС, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском в Варшаве.

Ранее Украина и Польша подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество.

"Мы зафиксировали в нашем соглашении о безопасности подготовку на территории Польши украинского легиона – нового добровольческого военного подразделения... Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами", – приводит слова Зеленского РИА Новости.

Он также добавил, что каждый доброволец, решивший вступить в легион, сможет подписать контракт с ВСУ.

По словам Зеленского, Польша также сможет перехватывать российские ракеты над Украиной.

"Подписанное в Варшаве соглашение Польши и Украины по безопасности предусматривает возможность перехвата ракет в украинском воздушном пространстве", – цитирует URA.ru главу киевского режима.

Ранее радио Sputnik сообщило о подписании соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и ЕС.

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