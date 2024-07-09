Зеленский заявил о подготовке нового "украинского легиона" в Польше

Зеленский: Польша подготовит новый легион из украинских граждан в ЕС
МОСКВА, 8 июля/ Радио Sputnik. Польша подготовит для Киева новое добровольческое подразделение, состоящие из украинских граждан, проживающих в странах ЕС, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском в Варшаве.
Ранее Украина и Польша подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество.
Он также добавил, что каждый доброволец, решивший вступить в легион, сможет подписать контракт с ВСУ.
По словам Зеленского, Польша также сможет перехватывать российские ракеты над Украиной.
Ранее радио Sputnik сообщило о подписании соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и ЕС.
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