НАТО не должна предлагать Украине членство в альянсе (The Guardian, Великобритания)

The Guardian опубликовала открытое письмо с призывом не брать Украину в НАТО
Представители западных НКО и университетов призвали НАТО не принимать Украину в свои ряды, свидетельствует из их открытого письма, которое публикует The Guardian. По их мнению, вступление Киева в альянс приведет либо к распаду НАТО, либо к войне с Россией.
Кое-кто утверждает, что принятие Украины в НАТО удержит Россию от нового "нападения" на эту страну. Но это самообман.
На прошлогоднем саммите НАТО Соединенные Штаты сосредоточили внимание на укреплении оборонного потенциала Украины вместо того, чтобы вести разговор о членстве этой страны в альянсе. Теперь кое-кто настаивает, чтобы НАТО на предстоящей июльской конференции предприняла определенные шаги и существенно приблизила Украину к присоединению к блоку, например, четко определив процедуру вступления и предложив Киеву начать этот процесс. Однако любой шаг в этом направлении будет неразумен.
Многие считают, что статья 5 устава НАТО обязывает страны альянса (на практике это прежде всего Соединенные Штаты Америки) вступать в войну с целью отражения нападения на любого из его членов. Если Украина после завершения нынешнего конфликта вступит в НАТО, следует понимать, что США и их союзники возьмут на себя обязательство воевать с российскими вооруженными силами из-за Украины, если Москва вновь начнет боевые действия против Киева. Основываясь на широком политическом консенсусе, Джо Байден исключил прямое использование американских вооруженных сил с самого начала российской спецоперации. Белый дом признает, что безопасность и благополучие США в этом вооруженном конфликте не затронуты в той мере, чтобы начинать прямое военное вмешательство. И нынешний американский президент, и бывший глава государства Дональд Трамп предупреждают, что этот конфликт может перерасти в третью мировую войну. По этой причине сейчас Соединенные Штаты не должны напрямую вступать в конфронтацию против России. По этой же самой причине они не должны брать на себя обязательство воевать с Россией из-за Украины в будущем.
Кое-кто утверждает, что принятие Украины в Североатлантический альянс удержит Россию от нового "нападения" на эту страну. Но это самообман. С тех пор как Россия в 2014 году ввела войска на территорию Украины, союзники по НАТО своими действиями неоднократно демонстрировали, что, несмотря на серьезность конфликта, ставки недостаточно высоки, чтобы начинать войну. Если Украина вступит в альянс, у России будут основания усомниться в надежности натовских гарантий безопасности и она получит возможность проверить альянс на прочность и внести в него раскол. Результатом станет либо прямое столкновение между Россией и НАТО, либо распад Североатлантического альянса.
Манить Киев перспективой членства — значит оказывать медвежью услугу украинцам, которые сражаются за свою независимость. Чем чаще НАТО будет обещать Украине принятие в альянс после окончания конфликта, тем больше у России будет стимулов продолжать военные действия. Украина встала перед труднейшим выбором, который будет иметь колоссальные последствия для ее будущего. Украинцы заслужили право оценить свои стратегические шансы трезвым взглядом, а не через розовые очки, которые протягивают им люди со стороны, не пользующиеся поддержкой в своих странах.
Брошенный Россией вызов можно преодолеть и без принятия Украины в НАТО. Приближая Украину к вступлению в альянс, мы можем усугубить существующие проблемы, ведь эта страна превратится в место продолжительного противостояния между двумя ведущими ядерными державами. Это будет на руку Владимиру Путину, утверждающему, что на Украине он воюет не с украинским народом, а с Западом. Цель НАТО не в том, чтобы демонстрировать уважение к другим странам. Ее цель состоит в защите территории НАТО и в укреплении безопасности стран-членов. Принятие Украины ослабит безопасность США и их союзников по НАТО, создав существенные риски для всех.
Места работы авторов письма указаны только в ознакомительных целях. Подписи они поставили исключительно от себя лично.
- Джеймс Эктон, Фонд Карнеги*
- Аиша Ахмад, Университет Торонто
- Роберт Арт, Университет Брандейса
- Эмма Эшфорд, Центр Стимсона
- Эндрю Басевич, Институт ответственного государственного управления Куинси
- Дуг Бэндоу, Институт Катона
- Джордж Биб, Институт ответственного государственного управления Куинси
- Дэниел Бесснер, Вашингтонский университет
- Брайан Бланкеншип, Университет Майами
- Рейчел Бовард, Институт консервативного партнерства
- Дэн Колдуэлл, аналитический центр "Приоритеты обороны"
- Джейсен Кастильо, школа государственного управления Техасского университета A&M
- Эд Корриган, Институт консервативного партнерства
- Дэниел Дэвис, аналитический центр "Приоритеты обороны"
- Дэниел Депетрис, редакция Chicago Tribune и аналитический центр "Приоритеты обороны"
- Майкл Деш, Нотр-Дамский университет
- Моника Даффи Тофт, Флетчеровская школа права и дипломатии Университета Тафтса
- Джеффри Энгел, Южный методистский университет
- Бенджамин Фридман, аналитический центр "Приоритеты обороны"
- Джон Аллен Гей, Общество Джона Куинси Адамса
- Юджин Гольц, Нотр-Дамский университет
- Питер Геттлер, Институ Катона
- Келли Грико, Центр Стимсона
- Марк Ханна, Институт глобальной политики
- Питер Харрис, Университет штата Колорадо
- Дэвид Хендриксон, Колорадский колледж
- Джон Халсман, компания John C Hulsman Enterprises
- Ван Джексон, инициатива Security in Context, Университет Виктории в Веллингтоне
- Дженнифер Кавана, аналитический центр "Приоритеты обороны"
- Эдвард Кинг, аналитический центр "Приоритеты обороны"
- Чарльз Купчан, Совет по международным отношениям и Джорджтаунский университет
- Анатоль Ливен, Институт ответственного государственного управления Куинси
- Дженнифер Линд, Дартмутский колледж
- Джастин Логан, Институт Катона
- Лора Лампе, Институт ответственного государственного управления Куинси
- Сумантра Майтра, Институт американских идей и Центр обновления Америки
- Дэниел Маккарти, журнал Modern Age
- Джон Миршаймер, Чикагский университет
- Арта Моэйни, Институт мира и дипломатии
- Сэмюэл Мойн, Йельский университет
- Линдси О'Рурк, Бостонский колледж
- Джордж Перкович, Фонд Карнеги за международный мир
- Пол Пиллар, Джорджтаунский университет
- Патрик Портер, Институт Катона и Бирмингемский университет
- Барри Позен, Массачусетский технологический институт
- Кристофер Пребл, Центр Стимсона
- Дэрил Пресс, Дартмутский колледж
- Уильям Ругер, Американский институт экономических исследований
- Джон Шосслер, школа государственной политики Техасского университета A&M
- Джошуа Шифринсон, школа государственной политики Мэрилендского университета
- Питер Слезкин, Мидлберийский институт международных исследований в Монтерее
- Рейд Смит, благотворительная организация Stand Together
- Марк Трахтенберг, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
- Келли Влахос, издание Responsible Statecraft
- Уилл Уолдорф, аналитический центр "Приоритеты обороны" и Университет Уэйк-Форест
- Стивен Уолт, школа государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета
- Джим Уэбб, бывший сенатор, Нотр-Дамский центр международной безопасности
- Стивен Вертхайм, Фонд Карнеги*
- Кристиан Уайтон, Центр за национальный интерес
- Гэвин Уайлд, Фонд Карнеги*
- Уильям Уолфорт, Дартмутский колледж
* Организация, выполняющая функции иностранного агента.