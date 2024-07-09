НАТО не должна предлагать Украине членство в альянсе (The Guardian, Великобритания)

The Guardian опубликовала открытое письмо с призывом не брать Украину в НАТО

Представители западных НКО и университетов призвали НАТО не принимать Украину в свои ряды, свидетельствует из их открытого письма, которое публикует The Guardian. По их мнению, вступление Киева в альянс приведет либо к распаду НАТО, либо к войне с Россией.

Кое-кто утверждает, что принятие Украины в НАТО удержит Россию от нового "нападения" на эту страну. Но это самообман.

На прошлогоднем саммите НАТО Соединенные Штаты сосредоточили внимание на укреплении оборонного потенциала Украины вместо того, чтобы вести разговор о членстве этой страны в альянсе. Теперь кое-кто настаивает, чтобы НАТО на предстоящей июльской конференции предприняла определенные шаги и существенно приблизила Украину к присоединению к блоку, например, четко определив процедуру вступления и предложив Киеву начать этот процесс. Однако любой шаг в этом направлении будет неразумен.

Многие считают, что статья 5 устава НАТО обязывает страны альянса (на практике это прежде всего Соединенные Штаты Америки) вступать в войну с целью отражения нападения на любого из его членов. Если Украина после завершения нынешнего конфликта вступит в НАТО, следует понимать, что США и их союзники возьмут на себя обязательство воевать с российскими вооруженными силами из-за Украины, если Москва вновь начнет боевые действия против Киева. Основываясь на широком политическом консенсусе, Джо Байден исключил прямое использование американских вооруженных сил с самого начала российской спецоперации. Белый дом признает, что безопасность и благополучие США в этом вооруженном конфликте не затронуты в той мере, чтобы начинать прямое военное вмешательство. И нынешний американский президент, и бывший глава государства Дональд Трамп предупреждают, что этот конфликт может перерасти в третью мировую войну. По этой причине сейчас Соединенные Штаты не должны напрямую вступать в конфронтацию против России. По этой же самой причине они не должны брать на себя обязательство воевать с Россией из-за Украины в будущем.

Кое-кто утверждает, что принятие Украины в Североатлантический альянс удержит Россию от нового "нападения" на эту страну. Но это самообман. С тех пор как Россия в 2014 году ввела войска на территорию Украины, союзники по НАТО своими действиями неоднократно демонстрировали, что, несмотря на серьезность конфликта, ставки недостаточно высоки, чтобы начинать войну. Если Украина вступит в альянс, у России будут основания усомниться в надежности натовских гарантий безопасности и она получит возможность проверить альянс на прочность и внести в него раскол. Результатом станет либо прямое столкновение между Россией и НАТО, либо распад Североатлантического альянса.

Манить Киев перспективой членства — значит оказывать медвежью услугу украинцам, которые сражаются за свою независимость. Чем чаще НАТО будет обещать Украине принятие в альянс после окончания конфликта, тем больше у России будет стимулов продолжать военные действия. Украина встала перед труднейшим выбором, который будет иметь колоссальные последствия для ее будущего. Украинцы заслужили право оценить свои стратегические шансы трезвым взглядом, а не через розовые очки, которые протягивают им люди со стороны, не пользующиеся поддержкой в своих странах.

Брошенный Россией вызов можно преодолеть и без принятия Украины в НАТО. Приближая Украину к вступлению в альянс, мы можем усугубить существующие проблемы, ведь эта страна превратится в место продолжительного противостояния между двумя ведущими ядерными державами. Это будет на руку Владимиру Путину, утверждающему, что на Украине он воюет не с украинским народом, а с Западом. Цель НАТО не в том, чтобы демонстрировать уважение к другим странам. Ее цель состоит в защите территории НАТО и в укреплении безопасности стран-членов. Принятие Украины ослабит безопасность США и их союзников по НАТО, создав существенные риски для всех.

Места работы авторов письма указаны только в ознакомительных целях. Подписи они поставили исключительно от себя лично.

Джеймс Эктон, Фонд Карнеги* Аиша Ахмад, Университет Торонто Роберт Арт, Университет Брандейса Эмма Эшфорд, Центр Стимсона Эндрю Басевич, Институт ответственного государственного управления Куинси Дуг Бэндоу, Институт Катона Джордж Биб, Институт ответственного государственного управления Куинси Дэниел Бесснер, Вашингтонский университет Брайан Бланкеншип, Университет Майами Рейчел Бовард, Институт консервативного партнерства Дэн Колдуэлл, аналитический центр "Приоритеты обороны" Джейсен Кастильо, школа государственного управления Техасского университета A&M Эд Корриган, Институт консервативного партнерства Дэниел Дэвис, аналитический центр "Приоритеты обороны" Дэниел Депетрис, редакция Chicago Tribune и аналитический центр "Приоритеты обороны" Майкл Деш, Нотр-Дамский университет Моника Даффи Тофт, Флетчеровская школа права и дипломатии Университета Тафтса Джеффри Энгел, Южный методистский университет Бенджамин Фридман, аналитический центр "Приоритеты обороны" Джон Аллен Гей, Общество Джона Куинси Адамса Юджин Гольц, Нотр-Дамский университет Питер Геттлер, Институ Катона Келли Грико, Центр Стимсона Марк Ханна, Институт глобальной политики Питер Харрис, Университет штата Колорадо Дэвид Хендриксон, Колорадский колледж Джон Халсман, компания John C Hulsman Enterprises Ван Джексон, инициатива Security in Context, Университет Виктории в Веллингтоне Дженнифер Кавана, аналитический центр "Приоритеты обороны" Эдвард Кинг, аналитический центр "Приоритеты обороны" Чарльз Купчан, Совет по международным отношениям и Джорджтаунский университет Анатоль Ливен, Институт ответственного государственного управления Куинси Дженнифер Линд, Дартмутский колледж Джастин Логан, Институт Катона Лора Лампе, Институт ответственного государственного управления Куинси Сумантра Майтра, Институт американских идей и Центр обновления Америки Дэниел Маккарти, журнал Modern Age Джон Миршаймер, Чикагский университет Арта Моэйни, Институт мира и дипломатии Сэмюэл Мойн, Йельский университет Линдси О'Рурк, Бостонский колледж Джордж Перкович, Фонд Карнеги за международный мир Пол Пиллар, Джорджтаунский университет Патрик Портер, Институт Катона и Бирмингемский университет Барри Позен, Массачусетский технологический институт Кристофер Пребл, Центр Стимсона Дэрил Пресс, Дартмутский колледж Уильям Ругер, Американский институт экономических исследований Джон Шосслер, школа государственной политики Техасского университета A&M Джошуа Шифринсон, школа государственной политики Мэрилендского университета Питер Слезкин, Мидлберийский институт международных исследований в Монтерее Рейд Смит, благотворительная организация Stand Together Марк Трахтенберг, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе Келли Влахос, издание Responsible Statecraft Уилл Уолдорф, аналитический центр "Приоритеты обороны" и Университет Уэйк-Форест Стивен Уолт, школа государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета Джим Уэбб, бывший сенатор, Нотр-Дамский центр международной безопасности Стивен Вертхайм, Фонд Карнеги* Кристиан Уайтон, Центр за национальный интерес Гэвин Уайлд, Фонд Карнеги* Уильям Уолфорт, Дартмутский колледж

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