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ТАСС

Минобороны: в лаборатории ВСУ в Авдеевке производили отравляющие вещества

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Источник изображения: Минобороны России

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в ходе аналитических исследований в лабораторных условиях было установлено наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Отравляющие вещества общеядовитого действия производились в найденной в Авдеевке лаборатории Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В ходе аналитических исследований в лабораторных условиях было установлено наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов. Наличие этих химических веществ однозначно свидетельствует о том, что в найденной лаборатории осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия", - сказал он.

По его словам, производительность такой лабораторной установки составляет не менее 3 кг в сутки. Она обслуживается персоналом из 2-3 человек. "Обращаю внимание, что летальная ингаляционная доза для этой группы отравляющих веществ очень мала и составляет для человека всего лишь 70-80 мг", - отметил Кириллов. Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) вещество данной группы - синильная кислота - входит в третий список КЗХО, а ее применение запрещено статьей 1 конвенции.

Это соединение представляет собой бесцветную летучую жидкость с запахом горького миндаля. При проникновении через органы дыхания этот токсичный химикат вызывает головокружение, учащение дыхания, рвоту, судороги, паралич дыхательной мускулатуры и смерть. 

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