Украина видит посредниками в переговорах с Россией ЕС, Китай и США

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о безальтернативности его так называемой формулы мира и отказался от иных предложений по завершению конфликта

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией могут быть ЕС, Китай и США, поскольку они имеют сильные экономики и армии. Такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский.

"Могут быть посредниками только серьезные и сильные союзники. <...> Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, что США такая страна, Китай и Евросоюз. Не одна какая-то страна, а весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве. Трансляция велась в эфире телеканала "Рада".

При этом Зеленский в очередной раз заявил о безальтернативности его так называемой формулы мира и отказался от иных предложений по завершению конфликта. Он отметил, что решение венгерского премьер-министра Виктора Орбана отправиться в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным являлось его личной инициативой и не было согласовано с Киевом.

Ранее украинский лидер отмечал, что часть вопросов с РФ может быть урегулирована в формате диалога и такой документ может быть подготовлен довольно быстро.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.

Россия неоднократно заявляла о неприемлемости так называемой украинской формулы мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.