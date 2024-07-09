Министерство обороны продолжает фиксировать случаи нарушения Украиной основополагающих международных актов, таких как Конвенция о запрещении химического оружия

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Западные СМИ услышали информацию Минобороны России о нарушениях США и Украиной обязательств по нераспространению оружия массового поражения. Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, целый ряд западных изданий выразили озабоченность по поводу создания Украиной "грязной бомбы" с использованием радиохимических веществ.

Министерство обороны РФ продолжает фиксировать случаи нарушения Украиной основополагающих международных актов, таких как Конвенция о запрещении химического оружия.

"Необходимо отметить, что озвученная в ходе последнего брифинга Минобороны России информация о нарушениях США и Украиной своих обязательств в области нераспространения оружия массового поражения была услышана экспертным сообществом. Соответствующие комментарии были размещены в европейских и американских СМИ, а также на информационных порталах в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Особое внимание уделено расширению военно-биологических исследований в Африке. <…> Кроме того, целый ряд изданий выразили озабоченность по поводу создания Украиной "грязной бомбы" с использованием радиохимических веществ", - сказал Кириллов в ходе брифинга.

Он уточнил, что, к примеру, в материалах издания The Daily Telegraph отмечено, что "поскольку России удалось остановить реализацию программ биологической войны на территориях Украины, Пентагон вынужден перенести незавершенные исследования в рамках украинских проектов в другие регионы".