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ТАСС

МО РФ: западные издания выразили озабоченность по поводу создания Киевом "грязной бомбы"

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Радиационная безопасность
Радиационная безопасность.
Источник изображения: belrynok.ru

Министерство обороны продолжает фиксировать случаи нарушения Украиной основополагающих международных актов, таких как Конвенция о запрещении химического оружия

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Западные СМИ услышали информацию Минобороны России о нарушениях США и Украиной обязательств по нераспространению оружия массового поражения. Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, целый ряд западных изданий выразили озабоченность по поводу создания Украиной "грязной бомбы" с использованием радиохимических веществ.

Министерство обороны РФ продолжает фиксировать случаи нарушения Украиной основополагающих международных актов, таких как Конвенция о запрещении химического оружия.

"Необходимо отметить, что озвученная в ходе последнего брифинга Минобороны России информация о нарушениях США и Украиной своих обязательств в области нераспространения оружия массового поражения была услышана экспертным сообществом. Соответствующие комментарии были размещены в европейских и американских СМИ, а также на информационных порталах в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Особое внимание уделено расширению военно-биологических исследований в Африке. <…> Кроме того, целый ряд изданий выразили озабоченность по поводу создания Украиной "грязной бомбы" с использованием радиохимических веществ", - сказал Кириллов в ходе брифинга.

Он уточнил, что, к примеру, в материалах издания The Daily Telegraph отмечено, что "поскольку России удалось остановить реализацию программ биологической войны на территориях Украины, Пентагон вынужден перенести незавершенные исследования в рамках украинских проектов в другие регионы". 

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