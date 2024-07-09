МО РФ: против России готовят обвинения в применении химоружия на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что на эти цели американцы уже выделили порядка $400 тыс.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. США, Германия и Украина, а также технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовятся выдвинуть очередные обвинения против России в применении химического оружия на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"По имеющейся информации, США и Германия совместно с Украиной и техсекретариатом ОЗХО готовят запуск спецмиссии по расследованию так называемых фактов применения химоружия на Украине с целью выдвижения обвинений против России. Одним из так называемых независимых государств предполагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства того, что Россия применяла токсичные химикаты в ходе СВО", - сказал Кириллов в ходе брифинга Минобороны РФ о нарушении Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.

По его данным, на эти цели американцы уже выделили порядка $400 тыс. Одновременно ОЗХО получила от своих западных кураторов указания никак не реагировать на заявления Российской Федерации о нарушениях Украиной положений Конвенции.

Кириллов отметил, что США и Великобритания используют аналогичный подход в рамках продвигаемых на площадке Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) "Механизма проведения научно-технологической оценки" и "Международного механизма сотрудничества и помощи", которые позволят им формировать экспертное мнение об угрозах биобезопасности в своих интересах. Для этого планируется создать задействованные в работе КБТО каналы влияния на международные политические и научно-исследовательские структуры путем выделения грантового финансирования.

Начальник войск РХБЗ заверил, что Минобороны РФ продолжит работу по выявлению нарушений Украиной своих обязательств по Конвенции и будет о них информировать.