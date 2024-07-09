Войти
Lenta.ru

Назван способ борьбы с безэкипажными катерами

527
0
0
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС.

Половинкин: безэкипажные катера нужно ослеплять средствами РЭБ

Безэкипажные катера (БЭК) противника нужно не уничтожать, а ослеплять средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Способ борьбы с морскими дронами назвал научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин в беседе с РИА Новости.

Он сравнил борьбу непосредственно с БЭК с противодействием пули вместо борьбы со стрелком и системами наведения. «Уловить полупогружной БЭК при состоянии моря в три балла крайне сложно, поэтому его нужно ослепить, используя систему радиоэлектронного подавления, и защитить свой борт, чтобы противник не видел, куда он идет», — сказал Половинкин.

По его словам, реакция на появление морских дронов сравнима с эффектом от появления торпед в прошлом веке. Изначально считалось, что бороться с новым оружием невозможно, но позже были найдены эффективные меры для защиты от торпед.

В июне холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что боевой модуль «Бережок», который устанавливают на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, может стать убийцей морских дронов. Изделие вооружено автоматической пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
БМП-2М
Компании
Высокоточные комплексы
ЦНИИ им. Крылова
Похожие новости
23.07.2014
Выставка "Оборонэкспо-2014": боевой модуль "Бережок" будет представлен в экспозиции Конструкторского бюро приборостроения
06.02.2014
В Индии на выставке DEFEXPO-2014 свои прорывные идеи демонстрирует ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»
07.10.2013
"Терминатор-2" как символ возрождения российского ОПК
01.10.2012
Тульские кудесники
13.03.2012
Тульское предприятие холдинга "Высокоточные комплексы" представило на выставке в Таиланде новейшие разработки
25.11.2007
КБМ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 18:06
  • 2553
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:45
  • 12
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 11:00
  • 4
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 09:54
  • 1
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»