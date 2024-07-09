Назван способ борьбы с безэкипажными катерами

Половинкин: безэкипажные катера нужно ослеплять средствами РЭБ

Безэкипажные катера (БЭК) противника нужно не уничтожать, а ослеплять средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Способ борьбы с морскими дронами назвал научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин в беседе с РИА Новости.

Он сравнил борьбу непосредственно с БЭК с противодействием пули вместо борьбы со стрелком и системами наведения. «Уловить полупогружной БЭК при состоянии моря в три балла крайне сложно, поэтому его нужно ослепить, используя систему радиоэлектронного подавления, и защитить свой борт, чтобы противник не видел, куда он идет», — сказал Половинкин.

По его словам, реакция на появление морских дронов сравнима с эффектом от появления торпед в прошлом веке. Изначально считалось, что бороться с новым оружием невозможно, но позже были найдены эффективные меры для защиты от торпед.

В июне холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что боевой модуль «Бережок», который устанавливают на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, может стать убийцей морских дронов. Изделие вооружено автоматической пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами.