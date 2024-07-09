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ТАСС

Вице-адмирала Сергея Липилина назначили командующим Балтийским флотом

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Командующим Балтийским флотом Сергей Липилин
Командующим Балтийским флотом Сергей Липилин.
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ ТАСС

Военный ранее занимал должность первого заместителя командующего флотом

ТАСС, 8 июля. Вице-адмирал Сергей Липилин, ранее занимавший должность первого заместителя командующего Балтийским флотом, назначен командующим Балтийским флотом. Об этом ТАСС сообщил источник в военно-морских кругах.

"Да, действительно, вице-адмирал Липилин назначен командующим Балтийским флотом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Другой источник сообщил ТАСС, что предыдущий командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев назначен на должность заместителя главкома ВМФ.

Сергей Липилин в 1987 году окончил минно-торпедный факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. О. Макарова. Также окончил Военно-морскую академию им. Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, в 2012 г. - Академию Генштаба. После учебы служил на сторожевых кораблях проекта 1135 "Ретивый", "Резкий", "Разумный" в должности командира группы управления и командира минно-торпедной боевой части (БЧ-3). Затем был старшим помощником командира сторожевого корабля. С 1995 года - старший помощник командира гвардейского ракетного крейсера "Червона Украина" (проект 1164, в декабре 1995 года переименован в "Варяг"). В середине 1990-х годов крейсер переведен с Камчатки в Приморский край и включен в состав 36-й дивизии надводных кораблей Приморской флотилии ТОФ. В 2009 году назначен командиром 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

Указом Президента РФ и приказом министра обороны в сентябре 2012 года назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками и силами на северо-востоке России. В октябре 2014 года назначен командующим войсками и силами на северо-востоке России. С 2021 года - начальник штаба - первый заместитель командующего Балтийским флотом ВМФ России. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
БФ
ТОФ
ЧФ
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