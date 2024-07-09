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Расчеты «Искандеров» выполнили учебные пуски

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

Расчеты комплексов «Искандер» выполнили учебные пуски ракет в ЕАО

Военнослужащие ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, которое вооружено оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер», выполнили учебные пуски в ходе тренировки в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщила пресс-служба округа.

В ходе тренировки расчеты ОТРК совершили марш в назначенный район. При этом механики-водители закрепили навыки вождения на различной местности с преодолением условно зараженных районов, препятствий и маневрированием в ограниченном пространстве.

Прибыв в назначенный район, ракетчики развернули комплексы на неподготовленных позициях. Расчеты соединения отработали проверку систем ракет и выполнили их перегрузку при помощи транспортно-заряжающих машин.

«После получения координат целей, расчеты ОТРК "Искандер" уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски ракет на удалении несколько сотен километров», — говорится в сообщении.

Также ракетчики выполнили задачи по многократной смене стартовых позиций и отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.

В апреле источник «Известий» сообщил, что в Карелии в рамках усиления недавно сформированного Ленинградского военного округа новыми соединениями создали отдельную ракетную бригаду, вооруженную ОТРК «Искандер-М».

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