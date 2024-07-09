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Военное обозрение

США поставили Украине партию катеров Metal Shark 45 Defiant для пограничной службы

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты передали Украине партию патрульных катеров, предназначенных для Пограничной службы. Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве.

Американцы поставили украинским пограничникам четыре патрульных катера, вся техника уже доставлена на Украину и передана в Госпогранслужбу. По словам посла США в Киеве Бриджит Бринк, данные катера предназначены для защиты береговой линии, портов Украины на черноморском побережье и устьев рек.

Эти катера позволят большему количеству кораблей экспортировать зерно и другие жизненно важные товары на мировые рынки, поддерживая украинских фермеров и бизнес, а также экономику Украины.

- заявила посол, видимо, представляя, как данные катера будут «гонять» по Черному морю российские боевые корабли.

Украинские медиа подтверждают прибытие катеров, но не сообщают, что за катера передали американцы. Если судить по фото, выложенному посольством США, то речь идет о патрульных катерах Metal Shark 45 Defiant. Данные катера имеют цельноалюминиевую конструкцию и длину корпуса 13,8 метров, ширину – 4,6 метров. Они способны развивать скорость 35-40 узлов. Все катера оптимизированы для применения на Украине.

Стоит отметить, что катера компании Metal Shark поступают на Украину не в первый раз, еще в 2022 году США начали поставки Metal Shark 40 Defiant (40 PB) для речной флотилии ВМС Украины.

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Страны
США
Украина
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