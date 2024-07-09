СМИ: визит Моди в РФ станет сигналом Западу

Газета Hindu напомнила, что Нью-Дели отказался осудить позицию Москвы в кризисе на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июля. /ТАСС/. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию является геополитическим сигналом Западу, где одновременно с российско-индийским саммитом пройдет встреча лидеров стран НАТО. Об этом в своей редакционной статье пишет газета Hindu.

"Прежде всего, визит Моди является геополитическим сигналом, учитывая контраст с другим саммитом в Вашингтоне. Во вторник президент США Джо Байден встретится с лидерами стран НАТО по случаю 75-летия трансатлантической группировки, это будет демонстрация силы, призванная показать "изоляцию" России. Правительство [Индии] продемонстрировало свою неизменную приверженность традиционным связям с РФ, которые вытекают из договора о мире и дружбе с Советским Союзом 1971 года", - пишет издание.

Hindu напомнила, что Нью-Дели отказался осудить позицию России в кризисе на Украине, продолжает взаимодействовать с Москвой на двусторонней основе и в таких форматах, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС. "В ходе визита Моди все взгляды будут устремлены на то, как он использует особую многополярную позицию Индии для продвижения дела "диалога и дипломатии" и содействия скорейшему прекращению конфликта [на Украине]", - отметило издание.

Газета также подчеркнула, что визит в Москву подтверждает давнюю традицию проведения ежегодных встреч на высшем уровне между лидерами Индии и России. "Поскольку Россия стала первой страной для визита Моди с начала его третьего пребывания в должности, он нарушил традицию, согласно которой премьер-министры Индии совершают свои первые визиты в соседние страны, что свидетельствует о важности индийско-российского партнерства", - указала газета.

Глава индийского правительства в понедельник отправился с визитом в Москву. Перед вылетом он заявил, что с нетерпением ждет возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его другом. Индийский премьер указал, что отправляется с официальным визитом в РФ для участия 9 июля в 22-м ежегодном индийско-российском саммите. По словам Моди, особое привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние 10 лет продвинулось вперед, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов. Он добавил, что Индия и Россия играют роль в поддержке мирного и стабильного региона.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На нем будут обсуждаться вопросы создания новой структуры для помощи Киеву и построения "моста в НАТО" для Украины, который позволит ей стать участницей альянса, когда на это будет его политическая воля.