Чешская компания Primoco UAV поставит БЛА One 150 заказчику в Азии

ЦАМТО, 7 июля. Чешская компания-производитель Primoco UAV объявила о получении заказа на поставку двух БЛА One 150 от неназванного азиатского покупателя (по данным ресурса Armyrecognition.com заказчиком является Малайзия).

Общая стоимость заказа составила 2,5 млн. евро (62 млн. чешских крон). В рамках соглашения компания поставит заказчику БЛА, полностью оборудованные для проверки, калибровки и оценки навигационного оборудования аэропортов.

Ранее, в июне, Primoco UAV объявила о получении от неназванного европейского покупателя крупнейшего в своей истории заказа на поставку 24 БЛА One 150 на сумму 18 млн. евро (450 млн. чешских крон). Компания рассчитывает в этом году получить заказы на поставку еще 50-60 БЛА и достигнуть годовой выручки в размере 0,9-1,1 млрд. чешских крон.

По заявлению Primoco UAV, при калибровке навигационного оборудования аэропортов, включая системы ILS/VOR/DME/TACAN/COM, а также PAPI/VASI, БЛА One 150 могут полностью заменить пилотируемые летательные аппараты. Они обеспечивают высокое качество измерений, соответствующее стандартам ИКАО, при значительно более низких затратах на приобретение и эксплуатацию.

Как сообщал ЦАМТО, One 150 представляет собой БЛА самолетного типа. Максимальная взлетная масса аппарата – 150 кг, масса полезной нагрузки – 30 кг, размах крыла – 4,85 м. БЛА оснащен четырехтактным четырехцилиндровым поршневым двигателем, может развивать крейсерскую скорость 120 км/ч, продолжительность полета – до 15 часов, дальность применения – до 200 км от наземной станции.