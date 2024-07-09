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ТАСС

Песков: РФ одобрила предложение Турции о создании платформы для урегулирования на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Пока такой платформы нет, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия согласна с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана, что в интересах урегулирования украинского конфликта нужно создать международную мирную платформу с широким участием в ней стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что президент [РФ Владимир] Путин является убежденным сторонником предпочтительности политики дипломатических усилий по поиску развязки в украинском конфликте. Конечно же, мы никогда не отказывались от переговоров. Наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон. Пока такой платформы нет, здесь можно с господином Фиданом только согласиться", - сказал представитель Кремля.

В июне Фидан в рамках визита в Россию принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС+ в Нижнем Новгороде. Он также провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Как отмечают источники, на встречах обсуждались урегулирование на Украине, ситуация в секторе Газа и в Сирии. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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