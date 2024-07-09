Украинские спецслужбы пренебрегают конспирацией, заявили в ФСБ

ФСБ: киевские спецслужбы пренебрегают конспирацией в погоне за медийной победой

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы в погоне за "медийной победой", используя шантаж и обман, пренебрегают конспирацией, заявил оперативный сотрудник ФСБ России, комментируя провал операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Его слова приводит телеканал "Россия 1".

"В погоне за медийной победой и материальной выгодой от раздела выделяемых на разведывательную деятельность денег представители украинских спецслужб пренебрегают требованиями конспирации, используя шантаж и обман", - сказал оперативник.

ФСБ в понедельник сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу Ту-22М3. Украинская разведка хотела, чтобы российский военный летчик за 3 миллиона долларов и итальянское гражданство угнал бомбардировщик-носитель ядерного оружия и посадил его на Украине, вместо этого контрразведчики РФ получили сведения, которые помогли нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ.