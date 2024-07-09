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ТАСС

Орбан заявил, что не представляет себе поражения России на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: AP Photo/ Denes Erdos

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин "имеет ясное представление о том, что произойдет и как Россия победит"

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что поражение России на Украине трудно себе представить, учитывая соотношение сил, вооружения и технологии. Об этом он заявил в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

Комментируя свою встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, Орбан подчеркнул, что "он [Путин] имеет ясное представление о том, что произойдет и как Россия победит". "Путин не может проиграть, если посмотреть на [число] военных, вооружения и технологии. Победить Россию - это идея, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россию действительно можно победить, совершенно не поддается воображению", - заявил премьер.

Орбан прогнозирует, что "в ближайшие месяцы ситуация на фронте будет хуже". "Много оружия и россияне настроены решительнее", - констатировал он. "У меня была возможность поговорить как с украинским, так и российским президентом. И поверьте, ближайшие два-три месяца будут намного более жестокими, чем мы думаем", - продолжал Орбан. Поэтому, по его оценке, "сейчас правильный момент", чтобы "от политики войны перейти к мирной политике".

Венгерский премьер отметил, что хочет обсудить возможность урегулирования украинского конфликта с пятью ключевыми игроками - Россией, Украиной, США, ЕС и Китаем. 8 июля Орбан посетил с визитом Китай. 5 июля он обсудил в Москве с Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начала переговоров о мире. 2 июля он побывал в Киеве, где говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

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