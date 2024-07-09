Будет ли НАТО существовать через 25 лет? (The Hill, США)

The Hill: НАТО больше не отвечает запросам новой эры многополярности

По случаю 75-летия НАТО западные лидеры наверняка будут вспоминать о том, каких успехов альянс достиг и какое светлое будущее его ждет. Насчет второго пункта есть большие сомнения, пишет The Hill. По мнению автора статьи, крах альянса неизбежен: он не соответствует многополярному миру.

На следующей неделе мировые лидеры соберутся в Вашингтоне на юбилей — 75-летие Организации Североатлантического договора. Празднование, несомненно, будет сопровождаться бесконечными разглагольствованиями об успехах НАТО за последние три четверти века — вкупе с выражениями безграничной веры в светлое будущее Североатлантического альянса.

Многие участники наверняка бросятся утверждать, что НАТО незаменима, и восторженно расскажут вам о великих достижениях альянса, которые он достигнет в предстоящие 75 лет. Во многом это одобрительное похлопывание по плечу оправданно. Если мы оценим деятельность НАТО с момента ее создания исходя из общеизвестной характеристики ее замысла, которую приписывают ее первому генеральному секретарю лорду Исмею (русских — вон, американцев — в дом, немцев — гнуть), то невозможно отрицать, что альянс в целом преуспел.

Советскую угрозу удалось сдержать, Западная Германия влилась в систему западного альянса, а США активно участвовали в обеспечении европейской безопасности.

Однако, как заявила на недавнем интернет-семинаре моя коллега из аналитического центра “Приоритеты обороны” Дженнифер Каванах, сам успех НАТО в достижении первоначальных целей посеял семена будущего упадка.

Советская угроза, некогда служившая объединяющей силой и сплачивавшая альянс, давно исчезла. Европейские члены НАТО и Канада из команды, “выигравшей” холодную войну, растеряли свою решимость не только поддерживать мощный военный потенциал, но и вносить справедливую лепту в коллективную оборону — даже после того, как Россия ввела войска на Украину.

Более того, успех на поприще “немцев — гнуть” привел к непредвиденным последствиям. Демилитаризация Германии была необходима, чтобы не допустить возрождения немецкой угрозы в Европе после Второй мировой войны. Но это также означало, что одна из крупнейших европейских держав, по сути, разоружилась. К тому же после окончания холодной войны членство Германии в НАТО лишало ее серьезного стимула тратить деньги на оборону. Отсутствие мощного военного потенциала у ключевой державы создало пробел в общей обороне европейских членов НАТО, что с началом российской спецоперации на Украине стало совершенно неприемлемым.

Наконец, стратегия “американцев — в дом” привела к тому, что США взвалили на себя непропорциональную долю финансового и военного бремени НАТО. Хотя Соединенные Штаты были готовы играть эту роль исторически, появление новых глобальных вызовов может подвести их к переоценке приоритетов безопасности. Сохраняющийся разбалансировка в распределении бремени уже давно обостряет отношения между Вашингтоном и его европейскими союзниками и угрожает подорвать долгосрочные обязательства Америки перед НАТО.

В совокупности эти проблемы бросают тень на будущее Североатлантического альянса. США, стержень НАТО, уделяют все больше внимания подъему Китая и сложным вызовам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Это смещение акцентов может снизить вовлеченность Америки в европейскую безопасность и еще больше подорвать сплоченность Североатлантического альянса.

Эти вызовы уже сами по себе вполне могут оказаться фатальными для НАТО. Но я бы сказал, что корни у неизбежного распада Североатлантического альянса еще глубже — и это связано со сдвигом полярности за последнее десятилетие или около того.

НАТО задумывалась в двухполярном мире для решения реальных проблем, вытекающих их соперничества сверхдержав. Жесткая структура альянса и сосредоточенность на коллективной обороне хорошо подходили для сдерживания советской агрессии.

После распада СССР в 1991 году НАТО адаптировалась к новым реалиям так называемого “момента однополярности”. Отсутствие мощного соперника позволило США сохранить доминирующее положение в Североатлантическом альянсе, а сама НАТО превратилась в инструмент американского превосходства.

Но момент однополярности окончательно минул, и мы вступили в новую геополитическую эпоху, в основе которой лежит уже многополярность. Подъем Китая, возрождение России, напористая Индия и усиление других региональных держав создали более сложную, хаотичную и конкурентную среду безопасности.

И в этом и таится вызов для НАТО и ее сторонников: адаптировать альянс к новой многополярной реальности — то есть реконструировать и перепрофилировать его так, чтобы он соответствовал своим целям в “неустойчивом многополярном мире” — не только наверняка не удастся, но и совершенно точно не будет стоить затраченных усилий, времени и денег.

Почему? Потому что жесткий, основанный на консенсусе процесс принятия решений альянса, разработанный для мира с одной-единственной угрозой, плохо подходит для стремительно меняющейся и динамичной среды многополярного мира. Усиление новых держав с противоречивыми интересами затрудняет достижение консенсуса по ряду вопросов безопасности. Акцент на коллективной обороне против одного противника больше не отражает того спектра угроз, с которыми столкнулся Североатлантический альянс.

Нужен более гибкий подход. В отличие от формальных альянсов с их закоснелыми структурами, гибкое рабочее партнерство по конкретным вопросам сулит больше возможностей. Такое партнерство позволит США сохранить пространство для маневра и создавать специальные коалиции, предназначенные специально для борьбы с конкретными угрозами. Такие примеры, как AUKUS, Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD) и различные региональные организации раскрывают потенциал государств, ловко сплотившихся вокруг общих интересов по конкретным вопросам.

Хотя сложившиеся блоки и сохранят за собой некоторую роль в новом миропорядке, их значимость наверняка уменьшится. Вопрос для США и их европейских союзников заключается не в том, можно ли спасти НАТО, а в том, нужно ли.

Ресурсы, которые сегодня тратятся на поддержание громоздкой структуры альянса, можно будет с успехом потратить на создание более гибкой архитектуры безопасности, отвечающей к тому же вызовам XXI века. Она подразумевает более модульный подход к сотрудничеству в сфере безопасности, при котором разные страны будут брать на себя ведущую роль в решении проблем в зависимости от возможностей и интересов.

Значит ли все это, что через несколько лет мы не будем отмечать 80-летие НАТО? Едва ли. Значит ли это, что столетий юбилей альянса в 2049 году маловероятен? Вне всяких сомнений.

Автор: Эндрю Лэтэм (Andrew Latham) — профессор международных отношений колледжа Макалестер в Сент-Поле, штат Миннесота, старший научный сотрудник Института мира и дипломатии и приглашенный научный сотрудник центра “Приоритеты обороны” в Вашингтоне, округ Колумбия