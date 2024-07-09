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Почему российско-индийское партнерство так значимо? (Times of India, Индия)

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: © AP Photo / Manish Swarup

Times of India: визит Моди подчеркивает прочные связи между Москвой и Нью-Дели

Как сообщает Times of India, визит премьер-министр Индии Нарендры Моди в Москву подчеркивает стабильность российско-индийских отношений, несмотря на вызовы последних двух лет и давление Запада на Нью-Дели для ослабления ее связей с Москвой.

Визит премьер-министра Нарендры Моди в Москву 8-9 июля, где он примет участие в 22-м ежегодном саммите "Россия — Индия", важен во многих отношениях. Это его первый двусторонний визит после вступления в должность премьера на третий срок. Вскоре после возвращения на пост Моди побывал в Италии, но он поехал туда для участия в саммите G7, и это было многостороннее мероприятие.

Кремль, со своей стороны, заявляет, что визит Моди будет обширным и что во время встречи премьер-министра с российским президентом Владимиром Путиным не будет запретных тем для обсуждения.

Визит Моди в Россию не только подчеркивает важность этой страны для Индии, но и наглядно показывает, как действует Нью-Дели в условиях раскола мирового порядка. Ведь эта двусторонняя встреча состоится между важнейшими конференциями двух противоборствующих блоков.

Ежегодному саммиту "Россия — Индия" предшествовал 24-й саммит Шанхайской организации сотрудничества, который прошел 3-4 июля в Астане, а после него 9-11 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО.

Моди решил не ехать на саммит ШОС и отправил представлять Индию министра иностранных дел доктора С. Джайшанкара. Отсутствие Моди на этом мероприятии можно истолковать как незаинтересованность Нью-Дели в углублении связей с этим объединением. Основная цель Индии в ШОС — получить возможность для налаживания связей и взаимодействия с центральноазиатскими странами. Однако участие Китая и Пакистана в этой организации ограничивает Индии возможность маневра. С годами российская экономика постепенно ослабевает, а экономическая и военная мощь Китая усиливается. Это значит, что Пекин становится в ШОС доминирующей силой. В российско-китайских отношениях Китай тоже стал старшим партнером. Кроме того, влияние России в странах Центральной Азии также идет на убыль, а Поднебесная за последние два десятилетия быстро укрепляла свои позиции в этом регионе.

Но несмотря на экономические и стратегические вызовы, с которыми сталкивается Россия, Индия хорошо понимает важность этой страны. Относительно слабое положение Москвы в составе ШОС не повлияло на ее взаимоотношения с Нью-Дели. Россия остается важным поставщиком военной техники и энергоресурсов в Индию, а также осуществляет сотрудничество с ней в рамках различных проектов транспортной инфраструктуры. Обе страны также участвуют в развитии международного транспортного коридора "Север — Юг". Этот маршрут свяжет Индию с Центральной Азией и Евразией. МТК "Север — Юг" также будет связан с портом Чабахар, что повысит для Индии транспортную доступность центральноазиатских стран, не имеющих выхода к морю.

Такие связи подразумевают, что Индия в упреждающем порядке ищет расположения России, государств Центральной Азии и Ирана, делая это за рамками ШОС. Взаимодействие с этими странами на двусторонней основе и посредством транспортных проектов, таких как МТК и порт Чабахар, дает Индии возможность противостоять Китаю. А более тесные отношения этих стран с Индией позволяют им диверсифицировать свое сотрудничество и не зависеть преимущественно от КНР. Позиция Индии в отношении России также выгодна западным странам.

В общем плане ШОС и НАТО принадлежат к противоположным лагерям с точки зрения идеологии и мировоззрения. Но в одном конкретном отношении ШОС выделяется как антизападная организация, противодействующая распространению западных идей демократии и основанного на правилах миропорядка. Это значит, что ШОС представляет группу стран, оказывающих сопротивление западным государствам и институтам, в основу которых положены нормы, сформулированные Западом.

НАТО, сохранившая наследие холодной войны, до сих пор считает Россию главной угрозой. Вооруженный конфликт между Россией и Украиной только усилил эти представления. Однако рассматривать Китай в том же свете, что и Россию, НАТО не очень-то хочет, хотя эта страна представляет для Запада и его единомышленников и партнеров более серьезную стратегическую и экономическую угрозу.

Индия, со своей стороны, старается преодолеть разрыв, возникший из-за ошибочных представлений НАТО и Запада. Роль Индии не только в том, чтобы создавать противовес Китаю своим партнерством с западными странами. Постоянные трения с Западом толкают Россию в объятия Китая. Взаимодействие Нью-Дели с Москвой предотвращает изоляцию России и, в свою очередь, снижает ее зависимость от Китая.

Визит Моди в Москву подчеркивает стабильность российско-индийских отношений, несмотря на вызовы последних двух лет. Украинский конфликт стал испытанием для российско-индийских отношений, так как Запад, особенно Вашингтон, оказывают на Нью-Дели прямое и косвенное давление, добиваясь ослабления ее связей с Москвой. Гибкая и тонкая индийская дипломатия в нашем раздираемом конфликтами мире может в будущем стать важным фактором для установления мира.

Автор: Ниранджан Марджан (Niranjan Marjan)

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