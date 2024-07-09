Норвегия начала разработку сверхзвуковой ударной ракеты 3SM

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Визуализация 3SM
Минобороны Норвегии заключило контракт с местной компанией Kongsberg Defence Aerospace, предусматривающий начало разработки сверхзвуковой ударной ракеты 3SM. Ожидается, что новое изделие следующего поколения будет размещено на боевых кораблях к 2035 году.
В рамках первого транша военное ведомство выделяет €132 млн. Работы планируется проводить в кооперации с немецкими компаниями, включая Diehl Defence и MBDA Deutschland.
- пояснили разработчики.
Новая дальнобойная ракета предназначена для поражения морских целей.
- заявил разработчик.
В настоящее время спросом на мировом рынке пользуется норвежская ПКР NSM, созданная в 2000-х годах и используемая 13 странами, включая Украину. Дальность её действия составляет свыше 200 км. По всей видимости, разрабатываемая ей на замену 3SM будет иметь значительно большую дистанцию полета.