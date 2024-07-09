Норвегия начала разработку сверхзвуковой ударной ракеты 3SM

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Визуализация 3SM

Минобороны Норвегии заключило контракт с местной компанией Kongsberg Defence Aerospace, предусматривающий начало разработки сверхзвуковой ударной ракеты 3SM. Ожидается, что новое изделие следующего поколения будет размещено на боевых кораблях к 2035 году.

В рамках первого транша военное ведомство выделяет €132 млн. Работы планируется проводить в кооперации с немецкими компаниями, включая Diehl Defence и MBDA Deutschland.

Норвегия имеет долгую историю разработки передовых ракетных систем, и важно, чтобы мы сохраняли и далее развивали существующий опыт и позиции

- пояснили разработчики.

Новая дальнобойная ракета предназначена для поражения морских целей.

3SM задумана как новое мощное противокорабельное оружие, которое укрепит суверенитет и территориальную целостность страны за счет усиления потенциала сдерживания вооруженных сил и улучшения их способности поражать цели на большом расстоянии

- заявил разработчик.

В настоящее время спросом на мировом рынке пользуется норвежская ПКР NSM, созданная в 2000-х годах и используемая 13 странами, включая Украину. Дальность её действия составляет свыше 200 км. По всей видимости, разрабатываемая ей на замену 3SM будет иметь значительно большую дистанцию полета.