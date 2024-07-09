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ЦАМТО

МНО Литвы закупило БЛА различных типов у компаний из стран Балтии

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Флаги Литвы и Евросоюза
Флаги Литвы и Евросоюза.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Савостьянов

ЦАМТО, 8 июля. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при Министерстве национальной обороны (МНО) Литвы подписало несколько контрактов на закупку БЛА различных типов.

В перечень закупленных систем вошли малые разведывательные БЛА латвийской компании Edge Autonomy, разведывательные мини-БЛА эстонской компании Threod Systems и микро-БЛА (квадрокоптеры) производства литовской Deftools UAB.

Закупки осуществляются в срочном порядке с целью укрепления возможностей ВС Литвы в сфере применения беспилотных летательных аппаратов и ускорения их интеграции в состав вооруженных сил.

По информации МНО Литвы, общая сумма закупок составляет около 36 млн. евро. Большая часть БЛА будет поставлена осенью этого года, а оставшаяся часть – в начале 2025 года.

Как заявлено, в Вооруженных силах Литвы разрабатывается широкий спектр боевых систем и возможностей. Приобретение и интеграция беспилотных летательных аппаратов является одним из ключевых приоритетов в усилиях по созданию современных вооруженных сил.

Всего на закупку БЛА различных типов до 2030 года МНО Литвы планирует выделить около 200 млн. евро (в среднем, 30 млн. евро в год).

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Страны
Литва
Проекты
БПЛА
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