Войти
РИА Новости

Эксперт рассказал, как бороться с безэкипажными катерами

531
0
+2
Украинский морской беспилотник Magura V5
Украинский морской беспилотник Magura V5.
Источник изображения: © AP Photo / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / Daniyar Sarsenov

Эксперт Половинкин: безэкипажные морские катера нужно не уничтожать, а ослеплять

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Безэкипажные катера (БЭК) или морские дроны противника нужно не уничтожать, а ослеплять, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.

КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ.

"Когда вы начинаете бороться с безэкипажными катерами, то это примерно то же самое, что и бороться с пулей – вы же не боретесь с пулей, которая летит. Вместо этого вы боретесь со стрелком, системой наведения, системой защиты и не ловите пулю в ловушку. Уловить полупогружной БЭК при состоянии моря в 3 балла крайне сложно, поэтому его нужно ослепить, используя систему радиоэлектронного подавления, и защитить свой борт, чтобы противник не видел, куда он идёт", - сказал Половинкин.

Ситуацию с морскими дронами сегодня он сравнил с появлением торпед в прошлом столетии.

"Тогда думали, что против них невозможно бороться, но ведь нашли же способы. Да и с БЭК нашли уже способы бороться, но они связаны в первую очередь с его ослеплением, уничтожение – это уже последующий этап", - заметил Половинкин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Похожие новости
13.03.2007
В Объединенную судостроительную корпорацию войдут все государственные финансовые активы в судостроении - Иванов
05.03.2007
Корабельное вдохновение
02.03.2007
Судостроение реформируют на раз-два-три-четыре Все крупные российские верфи будут объединены в четыре подконтрольных государству ОАО
28.02.2007
Верфь сдал -- верфь принял. Крупнейшему судостроителю поменяли руководство
16.02.2007
Иностранных судостроителей не пустят на шельф
16.02.2007
В российском судостроении предлагается создать 8 крупных интегрированных структур
11.09.2006
ПЛАРБ проектов 955 и 955А станут боевым ядром морских стратегических ядерных сил России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 18:06
  • 2553
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:45
  • 12
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 11:00
  • 4
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 09:54
  • 1
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»