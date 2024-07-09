Эксперт рассказал, как бороться с безэкипажными катерами

Эксперт Половинкин: безэкипажные морские катера нужно не уничтожать, а ослеплять

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Безэкипажные катера (БЭК) или морские дроны противника нужно не уничтожать, а ослеплять, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.

КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ.

"Когда вы начинаете бороться с безэкипажными катерами, то это примерно то же самое, что и бороться с пулей – вы же не боретесь с пулей, которая летит. Вместо этого вы боретесь со стрелком, системой наведения, системой защиты и не ловите пулю в ловушку. Уловить полупогружной БЭК при состоянии моря в 3 балла крайне сложно, поэтому его нужно ослепить, используя систему радиоэлектронного подавления, и защитить свой борт, чтобы противник не видел, куда он идёт", - сказал Половинкин.

Ситуацию с морскими дронами сегодня он сравнил с появлением торпед в прошлом столетии.

"Тогда думали, что против них невозможно бороться, но ведь нашли же способы. Да и с БЭК нашли уже способы бороться, но они связаны в первую очередь с его ослеплением, уничтожение – это уже последующий этап", - заметил Половинкин.