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ТАСС

В Роскосмосе сообщили о завершении испытаний доводочных двигателей для "Ангары-А5М"

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Двигатели РД-191
Двигатели РД-191.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Двигатель РД-191М работает на керосине и жидком кислороде, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Испытания доводочных двигателей РД-191М, предназначенных для ракеты-носителя "Ангара-А5М, завершены, сообщили в Роскосмосе.

"Завершены испытания доводочных двигателей РД-191М. Однокамерный жидкостный двигатель предназначен для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5М" космического ракетного комплекса "Амур", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Двигатель РД-191М работает на керосине и жидком кислороде, от "базового" РД-191 он отличается по уровню тяги, который форсируется на 10%. В дальнейшем это позволит отправлять грузы для Российской орбитальной станции (РОС). 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-191
Компании
Роскосмос
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