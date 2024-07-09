Reuters: НАТО потребуется дополнительно 35-50 бригад для "защиты от РФ"

Британские военнослужащие во время учений НАТО в Польше, май 2024 года.

Как сообщило агентство, каждая бригада включит от 3 до 7 тыс. военнослужащих

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. НАТО разрабатывает обновленные военные планы с учетом опыта конфликта на Украине, они предусматривают, что альянсу потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы отразить якобы возможное "нападение со стороны России". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный военный источник.

По его словам, формирование такого количества бригад, каждая из которых включает в себя от 3 до 7 тыс. военнослужащих, может столкнуться с "серьезными трудностями". Источник отказался предоставить дополнительную информацию, сославшись на секретный характер подобных планов альянса.

При этом агентство также указывает, что пока остается неясным, откуда НАТО привлечет необходимые кадровые ресурсы, чтобы сформировать указанное количество подразделений. Страны - участницы альянса, вероятно, смогут сделать это за счет перевода войск из других регионов, дополнительного набора или используя "комбинированный подход".

Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На саммите будут обсуждаться вопросы создания новой структуры для помощи Киеву в германском Висбадене и построения "моста в НАТО" для Украины, который позволит ей в перспективе стать участницей альянса. По данным Reuters, лидерам стран НАТО также проведут брифинг о находящихся в разработке новых военных планах альянса.