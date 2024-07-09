Глава КГНЦ раскрыл концепцию авианосца нового поколения

ВМФ России нужны авианосцы с новой архитектурой: без ударного оружия, но с беспилотниками и средствами борьбы с ними. Об этом в интервью РИА Новости заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.

КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ.

Модель авианосца "Шторм-КМ" разработки Крыловского государственного научного центра Mil.Press FlotProm, Андрей Сергеев

"Это, пожалуй, самый сложный вопрос, на который вам никто точно не ответит. Начну с прописной истины: нужны ли нашей стране авианосцы? – Нужны. Нужны ли авианосцы такой архитектуры, которую мы имеем сегодня? Не нужны. По моим внутренним убеждениям, новый класс кораблей (с беспилотниками и средствами борьбы с ними – ред.) нужен и будет развиваться в ближайшее время", – сказал Половинкин.

По его мнению, основной летательный парк таких авианосцев должны представлять БПЛА, защита от них же определяется совокупностью того, о чем уже говорили: покрытие, наряды соответствующих сил обороны.

"Так, как мы делали раньше, имея авиацию на борту, ставили комплексы обороны типа "Гранит", это, конечно, несерьезно. Дело в том, что боевой радиус летательного аппарата превышает ракету, а масса носимого боезапаса у него, конечно, больше", – сказал ученый.

Он подчеркнул, что у авианосца самое уязвимое место – палуба, взлетно-посадочная полоса. "Если вы повредите до 20% летной палубы, то корабль уже будет неспособен решать свои задачи", – отметил Половинкин.

Он также обратил внимание, что американские разработчики сейчас решают, не должна ли это быть совсем упрощенная схема типа баржи, на которой разместится авиация.