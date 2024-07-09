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Военное обозрение

ВВС США заменят развёрнутые в Японии истребители F-16CM на F-35A

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Источник изображения: topwar.ru

Американское Минобороны заявляет, что в целях укрепления своего боевого потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе ВВС США намерены развернуть свои новые истребители F-35А в Японии вместо дислоцирующихся там в настоящее время F-16. В частности, в официальном заявлении Пентагона указывается, что в первую очередь планируется обновить боевые средства авиационных подразделений на американской базе в Мисаве. При этом планируется нарастить авиационную группировку с 36 самолетов F-16 до 48 самолетов F-35A, чтобы увеличить тактические возможности американских войск в регионе.

Как сообщает издание Zona Militar, усиление американской авиационной группировки в Японии, прежде всего, обусловлено необходимостью обеспечивать возможность сдерживать возможности потенциальных противников в регионе. Модифицированный Fighting Falcon ориентирован на выполнение задач по подавлению ПВО противника. Этот класс самолетов, ориентированный на эту конкретную функцию, в вооруженных силах США имеет обозначение Wild Weasel.

Таким образом, замена F-16CM на новый F-35A является предсказуемым шагом, принимая во внимание возможности малозаметности, которыми обладает истребитель пятого поколения, что необходимо для потенциального выполнения задач по подавлению и уничтожению радиолокационных систем и систем противоракетной обороны противника.

Кроме того, группировка ВВС США в Японии обладает всеми необходимыми структурами поддержки, поскольку на американской авиабазе Ивакуни в настоящее время уже размещены несколько истребителей пятого поколения F-35В.

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Страны
США
Япония
Продукция
F-16
F-35A
F-35B
Проекты
Истребитель 5 поколения
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