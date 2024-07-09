Новая модификация истребителей Су-30СМ2 с двигателем АЛ-41Ф-1С пойдёт в серию со следующего года

Источник изображения: topwar.ru

Российские истребители Су-30СМ получат новые двигатели, аналогичные истребителям Су-35С и Су-57 первой серии. Об этом заявил главный конструктор проекта Су-30 Олег Панков.

Российские многоцелевые истребители Су-30СМ получат двигатели АЛ-41Ф-1С вместо АЛ-31Ф, российские конструкторы адаптировали самолет к новому двигателю, этому предшествовал долгий период решения технических проблем и испытаний. В серию истребители Су-30СМ2 с новым двигателем пойдут уже в следующем году.

Мы получим увеличенные скороподъемность, радиус разворота и ресурс двигателя. Думаю, в следующем году это пойдет в серию

— заявил Олег Панков в программе «Военная приемка» на «Звезде».

О появлении новой модификации истребителя Су-30СМ сообщалось в 2020 году, Минобороны дало разрешение на первый полет прототипа Су-30СМ2 с двигателем АЛ-41Ф-1С "изделие 117С". Как сообщалось, новый Су-30СМ2 получит двигатель АЛ-41Ф-1С, будет доработана бортовая электроника, радар, оптико-локационная станция, расширен набор вооружения. По планам Минобороны, до уровня Су-30СМ2 будет доработан весь имеющийся парк истребителей Су-30СМ.

Напомним, что в рамках программы импортозамещения на базовом Су-30СМ была запущена ОКР "Адаптация-Су". В ходе данной ОКР изначально планировалось усилить вооружение истребителя и изменить авионику. В таком виде самолет получил обозначение Су-30СМ1. Однако далее было принято решение о максимальной унификации Су-30СМ и Су-35С. Вариант с установкой АЛ-41Ф-1С и РЛС "Ирбис" вкупе с ранее внесенными изменениями, получил индекс Су-30СМ2.