Войти
ЦАМТО

ВС Бразилии продолжают покупку БЛА компании DJI

517
0
0
Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic Pro
Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic Pro.
Источник изображения: © Sinky

ЦАМТО, 8 июля. Комиссия ВМС Бразилии в Вашингтоне (CNBW) 21 июня опубликовала запрос на представление ценовых предложений (RFQ) №Q2024-0074 на закупку двух типов БЛА китайского производства: Mavic 3 и Matrice.

Предложения на поставку должны были быть поданы до 27 июня.

В запросе оговаривалась закупка одного БЛА Mavic 3 Enterprise Thermal Combo и одного Matrice M30T Plus Combo компании DJI, а также комплектов поддержки.

БЛА, произведенные компанией SZ DJI Technology Co., Ltd., также известной как Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd., широко применяются ВС Украины и России в ходе боевых действий. В апреле 2024 года Министерство обороны Украины объявило о приобретении 4000 БЛА Mavic 3 для поддержки боевых действий.

По данным Armyrecognition.com, по состоянию на 2021 год компания DJI занимала более 70% доли мирового рынка в данном сегменте. За ней следуют такие компании, как Intel (4,1%) и Yuneec (3,6%).

СВ Бразилии также активно применяют БЛА компании DJI, включая такие как модели как Mavic 2 Enterprise и Matrice 300 RTK для ведения разведки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.09.2010
"Гидроавиасалон-2010"
01.07.2009
Новинки парижского салона
17.06.2009
Зачет автоматом
11.06.2009
Подводя итоги HeliRussia 2009
24.02.2009
Aero India 2009
05.02.2008
Анализ мирового рынка средних и больших БЛА в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
11.12.2007
Страны Юго-Восточной Азии наращивают расходы на оборону
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 18:06
  • 2553
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:45
  • 12
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 11:00
  • 4
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 09:54
  • 1
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»