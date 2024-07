ВС Бразилии продолжают покупку БЛА компании DJI

ЦАМТО, 8 июля. Комиссия ВМС Бразилии в Вашингтоне (CNBW) 21 июня опубликовала запрос на представление ценовых предложений (RFQ) №Q2024-0074 на закупку двух типов БЛА китайского производства: Mavic 3 и Matrice.

Предложения на поставку должны были быть поданы до 27 июня.

В запросе оговаривалась закупка одного БЛА Mavic 3 Enterprise Thermal Combo и одного Matrice M30T Plus Combo компании DJI, а также комплектов поддержки.

БЛА, произведенные компанией SZ DJI Technology Co., Ltd., также известной как Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd., широко применяются ВС Украины и России в ходе боевых действий. В апреле 2024 года Министерство обороны Украины объявило о приобретении 4000 БЛА Mavic 3 для поддержки боевых действий.

По данным Armyrecognition.com, по состоянию на 2021 год компания DJI занимала более 70% доли мирового рынка в данном сегменте. За ней следуют такие компании, как Intel (4,1%) и Yuneec (3,6%).

СВ Бразилии также активно применяют БЛА компании DJI, включая такие как модели как Mavic 2 Enterprise и Matrice 300 RTK для ведения разведки.