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ТАСС

Эрдоган выступит на саммите НАТО с заявлениями по Газе и Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Ahmad Al-Rubaye / Pool Photo via AP

Еще одним вопросом, на котором президент Турции намерен заострить внимание в Вашингтоне, станет противодействие терроризму

СТАМБУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выступить с заявлениями по урегулированию на Украине и в секторе Газа на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. На полях встречи в верхах запланированы его встречи с коллегами из стран Североатлантического альянса, сообщил телеканал CNN TÜRK.

"Основными темами в натовском портфеле Эрдогана являются агрессия Израиля в секторе Газа, урегулирование российско-украинского конфликта, вопросы обеспечения безопасности в Черном море и ситуация на Ближнем Востоке", - отмечает телеканал.

Еще одним вопросом, на котором президент намерен заострить внимание в Вашингтоне, станет противодействие терроризму. Эрдоган неоднократно говорил, что в Анкаре ожидают от НАТО солидарности в борьбе с терроризмом, в частности с Рабочей партией Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена в Турции) в Европе и Сирии. Турция критикует западные страны, главным образом США, за оказание логистической и иной поддержки РПК и ее ответвлению "Силы национальной самообороны" (СНС) на севере Сирии.

Турция является одним из старейших членов НАТО и обладает второй по численности армией в альянсе. 

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